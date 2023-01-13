До Путина дошло, что усиление Пригожина становится абсолютно неприличным — российский журналист

13 января, 14:50
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Евгений Пригожин и Владимир Путин в 2011 году (Фото:REUTERS/Misha Japaridze)

Евгений Пригожин и Владимир Путин в 2011 году (Фото:REUTERS/Misha Japaridze)

Российский журналист Михаил Фишман в интервью Radio NV связал снятие с должности командующего российским вторжением в Украину Сергея Суровикина и замену его на главу Генштаба РФ Валерия Герасимова с политическими мотивами.

В эфире Radio NV Фишман отметил, что пострадавших от этого решения двое: сам Суровикин и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, ставлеником которого он является.

https://www.youtube.com/watch?v=ueaClb9ZTWI

«Все нынешние решения дают понять всем, что Пригожин все-таки не обладает тем влиянием, на которое он сегодня претендует. Видимо, до Путина как-то дошло или до него довели, что усиление Пригожина становится абсолютно неприличным и неприемлемым для всех остальных крупнейших игроков в силовом и военном окружении, ни для армии, ни для ФСБ, что мне кажется тоже очень важным», — отметил российский журналист.

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По его словам, с июля-августа с Пригожиным произошел «беспрецедентный» и «несистемный» взлет и «Путин понял, что надо с этим что-то делать».

11 января Минобороны России неожиданно открыто объявило о серьезных перестановках в командовании оккупационными войсками РФ в Украине. Вместо Сергея Суровикина, назначенного всего три месяца назад, их возглавил Валерий Герасимов, начальник Генштаба армии РФ.

Герасимов при этом сохранил должность начальника Генштаба, на которой работает более десяти лет, и получил трех заместителей в командовании российскими войсками в Украине. Ими стали:

  • главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин,
  • главнокомандующий российскими Сухопутными войсками Олег Салюков,
  • заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Война в Украине Валерий Герасимов Евгений Пригожин Михаил Фишман Война России против Украины Сергей Суровикин радио NV

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