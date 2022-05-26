Рак Путина, преемник-сектант и магия. Бывший депутат Госдумы рассказал, что творится за кулисами Кремля 26 мая, 11:06 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською РАССКАЗАЛ О БОЛЬНОМ ТИРАНЕ: Путин серьезно болен, уверен бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, но это не означает, что диктатор завтра умрет (Фото:DR)

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев — о планах Путина на войну, особенностях армии врага и протестных настроениях в РФ

Знает ли российский диктатор Путин о многочисленных потерях в вооруженных силах? На кого он полагается в своем окружении? Почему российские силовики склонны к мистицизму? Обо всем этом, да и о многом другом, НВ поговорил с Ильей Пономаревым, в прошлом — депутатом Госдумы, а нынче — украинским бизнесменом. Впрочем, современный статус не мешает Пономареву оставаться одним из наиболее информированным экспертов по кремлевским раскладам в Украине.

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— Сейчас планы оккупантов свелись к минимальной цели — захватить всю Донецкую и Луганскую области. Хотя ранее они намеревались покорить всю Украину. Как эта перемена сказалась на настроении Путина?

— Как он настроен — сложно сказать. Мне кажется, что он никаким образом не может принять: «что-то идет не так». С другой стороны, вряд ли он понимает, на сколько все идет не так. То есть, он привык к тому, что работает с идиотами, которые все время косячат. Он про это часто говорит: мол, ни на кого нельзя положиться. Поэтому, я думаю, для него это плохое положение с армией не является большим сюрпризом. Вопрос: понимает ли он, насколько далеко зашла ситуация?

— Одно из американских изданий написало, что Путин лично руководит военной «операцией». Как это происходит?

— Я думаю, такие инсайды — это прямая заинтересованность людей в генштабе, чтобы Путин управлял и участвовал в военном планировании. Так с них снимается большая доля ответственности за все происходящее. Мне кажется, поэтому они стараются скорее его вовлечь и здесь много исторических параллелей. Когда, например, была Вторая мировая Сталин лично руководил ставкой, хотя все знают, что полководец он был весьма посредственным.

Путин долгое время находится во власти. Традиционные функции президента ему уже давно наскучили. А освободится от них он не может. И не может уйти с поста: есть некие обязательные вещи, которые президент должен делать. Поэтому, когда есть возможность заняться чем-нибудь другим, он явно радуется. Для него явной отдушиной являются всякие международные дела. Он любит занимается международной политикой, потому что это дает ему возможность чувствовать себя каким-то великим стратегом. В России он общается с одними сплошными идиотами, а в международном плане есть достойные соперники. И теперь у него появилась возможность поиграться в другую вещь, в войнушку. Явно ему это должно доставлять если не удовольствие, то по крайней мере такая смена обстановки приятна.

— Наступление россиян на Кривой Рог застопорилось и в нем нет особого военного смысла. Это была месть Путина: а давайте мы по родине Зеленского ударим?

— Совершенно верно. Думаю, что мотивация основная там политическая. То есть, уколоть побольнее, выставить недееспособным руководителя страны, дать лишние козыри пропаганде — это, конечно, совершенно не так, как мыслят военные. Так мыслят исключительно политики. Теоретически [глава российского минобороны Сергей] Шойгу такой пиаровский ход мог бы придумать, но уверен: стратегическое решение в ходе кампании должно было быть утверждено лично Путиным.

— Путин сейчас понимает, какие возможности остались у его армии? Он ставит перед нею осуществимые цели или все-таки завышенные?

— Недавно Путин отчитал калининградского губернатора — тот ему сказал, что что-то в области не строится из-за сложностей, вызванных «спецоперацией». И Путин ему в ответ сказал: как наша операция по освобождению Донбасса может влиять? То есть, он уже сказал не про «освобождение Украины», а только Донбасса. Происходит трансформация целей. Она происходит, может быть, даже незаметно для самого Путина, — он же психологически не готов признавать свои косяки и поражения. И неслучайно Шойгу тоже рапортовал о том, что Луганская область практически освобождена. Они же по другим областям так не отчитывались. А вот Луганская и Донецкая для них принципиальны, — значит, в их головах цель «операции» сильно трансформировалась.

АРМИЯ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН: Основу российской армии составляют выходцы из депрессивных регионов и дальних окраин / Фото: НПУ

— Генштаб ВСУ насчитал уже почти 30 тыс. российских военнослужащих, убитых в Украине. Знает ли Путин о реальных потерях в армии РФ?

— Я думаю, что он абсолютно точно понимает реальное состояние дел. И ему плевать. Российское общество вообще не видит потерь. И я понял, почему так происходит.

Российская армия сейчас имеет ярко выраженный классовый характер, — она состоит в основном из представителей маленьких городков и сел, представителей национальных республик, представителей бедноты. Гибнут выходцы из тех территорий, где плотность населения низкая. Грубо говоря, пришла похоронка в одно село, а соседние не узнали об этом. Если бы подобное происходило в крупных городах, — Москве, Питере, Новосибирске, Екатеринбурге, — случился бы скандал. Но из таких городов вообще практически нет воюющих.

Также россиянам вдолбили, что в Украине гибнут только профессиональные военные. А общество думает: ок, это их работа, они изначально подписывались. А это иной порог чувствительности.

— Какие потери могли бы повлиять на Путина и российское общество? Чеченские войны, на каждой из которых убили по 4 тыс. военных РФ, — это были трагедии для россиян?

— Я думаю, что трагедия случается тогда, когда большинство активных членов общества имеет в поле своих знакомых хотя бы одного погибшего. И именно поэтому я говорю про эффект с селами — это та часть общества, которая не вовлечена в активное социальное общение. Грубо говоря, их нет на Фейсбуке и даже мало ВКонтакте. Поэтому их трагедии мало заметны широким слоям общества.

Скрытая мобилизация в России уже началась, предлагаются довольно неплохие деньги за то, чтобы россияне шли в армию и становились контрактниками. Также сняли возрастное ограничение — теперь контракт могут подписывать те, кому за 40 лет. Там довольно большие выплаты (опять-таки, по российским меркам) за погибшего: $100 тыс. — 7 млн. рублей. А это для бедных районов из национальных республик и из сел большие деньги. Люди становятся своеобразными заложниками. И оттого готовы терпеть долго.

— Я видел интересную статистику: буряты составляют 0,3% от общей численности армии РФ, а вот среди погибших военных их — 2,8%. И в Бурятии с началом войны на 70% увеличился показатель смертности. Возможно ли на этом фоне усиление каких-то сепаратистских настроений в регионе?

— Подобные настроения уже существуют. В конкретно взятой Бурятии я не знаю сколь-либо влиятельных сепаратистов. Но есть регионы, в которых разные сепаратистские течения имеют значительное влияние. И та же самая статистика, которую вы приводите про Бурятию, справедлива и для Дагестана, и для Чечни. Все это разрушает единство РФ и в какой-то момент может перейти в полноценный сепаратистский фактор.

— Недавно американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм про Путина, заявил, что у российского диктатора был рак. О болезни Путина и без того много говорят. Он действительно болен и умирает? Или нам просто хочется подобное слышать?

— Я интересовался, с медиками разговаривал, мы смотрели на внешний облик Путина. Много людей говорят примерно одно и тоже: вероятность серьезной онкологической проблема высока и явно он получает гормональное лечение, которое, кстати, влияет на его психическое состояние. Вопрос только один: у очень многих слово «рак» рождает ассоциацию, — все, конец жизни. Но при правильном медицинском обслуживании человек с раком может прожить еще очень долго.

Путин — немолодой человек. И безусловно к концу жизни количество разных болезней у него должно было расти — и растет. Но это не значит, что все, — он завтра помрет.

— Я немного о другом. Его окружение видит и понимает, что у Путина ограничен жизненный ресурс?

— Это все понимают. Но было множество разнообразных фальстартов: мол, он скоро умрет. Поэтому российская элита уже давно занимает позицию: не лезь не в свое дело, не суетись, — когда будет надо, вам скажут. Никто, ни один человек в России не может повлиять на престолонаследование. Только сам Путин решает этот вопрос.

— У Путина, судя по всему, сильно стремление к мистике, — он и войну начал 22.02.22, и шаманов посещал. Да и в целом в российской элите силен мистицизм, — вон бывшему топ-менеджера Лукойла Александру Субботину капали яд жабы в рану для очищения, чем и убили.

— Мистицизм по какой-то причине свойственен именно силовой части российской элиты. Он в ней распространялся достаточно давно, еще в советское кагэбэшное время были поползновения в эту сторону. Затем это стало расползаться и в бизнес-элите. Поэтому всякие экстрасенсы, астрологи и прочие хироманты в российских элитах действительно пользуются влиянием.

Еще где-то лет 10 назад российская элита начала активно интересоваться вопросами омоложения и продления жизни. И люди из бизнеса для продвижения своих интересов подкидывали «главному начальнику» какие-то идеи на эту тему, потому что Путина это интересовало. Я знаю из первых уст, что были прямо отдельно назначенные люди в администрации президента, которые отвечали за «омоложение». Мы с ними пересекались, потому что они у меня спрашивали всякие инновационные вещи, разрабатываемые на Западе.

— Отвечали за омоложение в администрации президента?

— Да. Помните был скандал с олигархом Олегом Дерипаской и эскортницей Анастасией Рыбкой? Помните, с чего вся эта история начались? С того, что Дерипаска искал девушку, которая бы выносила его клон. Нужно было проводить различные медицинские эксперименты. Это как раз дополнительное подтверждение тому, о чем мы сейчас говорим — они боятся смерти и стараются от нее убежать. А всякие шаманские технологии выглядят для кремлевской элиты как попытка продления жизни.

— Говорят, есть целые туры для vip-чиновников, которые ездят в Латинскую Америку раскрывать чакры, совершать «полеты на Нубиру» и так далее.

— Это в принципе всегда было свойственно российской элите — подражать начальству. Закон двора при царях и генсеках. Вождь играет в теннис — все занимаются теннисом. Вождь начал в хоккей — все встали на коньки. Вождь ходит к астрологам — все занимаются астрологией.

ПРЕЕМНИК-САЕНТОЛОГ: Замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко (в центре, во время посещения оккупированного Донбасса) практиковал сомнительные религиозные практики, но все равно претендует на то, чтобы стать сменщиком Путина / Фото: DR

— Действительно ли министр обороны Шойгу потерял доверие диктатора, хотя и останется на посту, судя по всему, до конца войны? Сейчас западные СМИ заговорили о замглавы администрации Путина Сергее Кириенко, как о «преемнике». Тем более, что его послали курировать оккупированный Донбасс.

— Шойгу — это современный [советский маршал-кавалерист Семен] Буденный. Он на позиции министра чрезвычайных ситуаций сильно отличился, приобрёл народную популярность. Как военачальник он, очевидно, бездарен. Также, как и Буденный с [правой рукой Буденного Климентом] Ворошиловым, — те проиграли все, что могли проиграть, но имели раскрученный образ, популярность. И Сталин их никогда не трогал, потому что считал: ну, туповатые, но заговор не сделают, всегда приказ выполнят, прикольные, — буду их держать при себе.

И для Путина Шойгу — определенный концентратор каких-то позитивных эмоций общества. У Шойгу в РФ маленький антирейтинг и очень высокий рейтинг. Я думаю, что Путин Шойгу не тронет, что абсолютно ничего не говорит про его влиятельность. Он просто будет рядом, а влияет он или нет — никто не знает.

Что касается Кириенко, то это гораздо более сложная история. И на данный момент вообще Кириенко выглядит как наиболее вероятный преемник Путина. На то есть целый ряд причин: Кириенко — креатура Юрия Ковальчука, близкого соратника Путина. Кстати, Шойгу в своем восхождении на пост министра обороны тоже Ковальчуку в некотором смысле обязан. Это один силовой блок, в который входят Ковальчук, Шойгу, Кириенко, Николай Патрушев, секретарь совбеза, Александр Бортников, глава ФСБ.

Кириенко отвечает за новые, относительно молодые кадры, — например, подбирает и расставляет губернаторов. Он рулит выборами и с последними хорошо справился: полностью разрушил все планы несистемной оппозиции и саму несистемную оппозицию. То есть, на данный момент Путин видит в Кириенко очень эффективного менеджера, который сочетает огромную работоспособность с умением держаться в тени, умением ждать, проходить через глубокие кризисы, как кризис 1998 года, когда мы впервые все про Кириенко [тогда стал премьером РФ] услышали. Он и для силовиков свой. И, что еще очень важно, что он все равно имеет такой либеральный флер.

Поэтому люди помнят и понимают: если что-то такое случается и Путина завтра не будет, то Кириенко может выступить мостиком к Западу, консолидатором элит. У Кириенко очень много качеств, которые наталкивают на мысли, что он может выполнить роль преемника. Я думаю, что это такой очень надежный резервный вариант для Путина.

— Риторика Кириенко сильно изменилась в последнее время, милитаризировалась: он открывал памятник бабушке с флагом СССР, говорил о нацистах в Украине. Все повторяет за «вождем». Он показывает Путину: если надо так играть, то я буду таким?

— Да. Он же как робот: реально очень сильно работоспособен, трудится по 20 часов в сутки. Такой железный солдат. И, кроме того, на Кириенко есть еще железобетонный компромат. Потому что он сектант, саентолог [последователь религиозно-философского движения, основанного американским фантастом Роном Хаббардом в 1950-х].

Саентология, в конечно итоге, это «церковь Христа ученого». И Кириенко как раз проявляет себя как абсолютно рациональный в этом смысле человек: он пытается проверить алгеброй гармонию. Это очень много говорит о его характере.

Любая религия по определению иррациональна, но как раз основная мысль саентологов — примирить эти две вещи. И не забывайте, что Росатом [госкорпорация, которой Кириенко руководил в 2005—2016 годах] - это наиболее наукоемкая организация из крупных корпораций РФ. Эта позиция давала ему возможность заниматься большим международным бизнесом, причем политическим, — он решал сложные задачи с точки зрения международных переговоров. Поэтому я говорю: Кириенко обладает уникальными качествами, которые делают его вероятным преемником.

— А почему саентология — это компромат?

— Слово «сектант» в России имеет негативную окраску. Президент РФ, который исповедует что-то непонятное, да еще и западное, американское — это большой вопрос. Сколько раз на российском телевидении любили подчеркивать, что у нас [экс-глава Совбеза Александр] Турчинов — баптист, «кровавый пастор». Это все раскручивалось сильно, потому что слово «сектант» пугает россиян. Сам Кириенко давно уже официально не является приверженцем саентологов, он официально православный. Но мы помним и в любой момент кто-то может вытащить, организовать сильную пиар-кампанию, способную подорвать его политическую позицию.

— В РФ за два месяца сожгли 15 военкоматов. В РФ начинаются какие-то иные проявления недовольства войной — бытовые, но все же. Недавно депутат одной из региональных дум сказал, что война — это мясорубка. Сообщений о подобных стихийных случаях недовольства становится все больше. Неужели намечается какое-то протестное настроение у россиян?

— Думаю, подобное становится заметным. Чтобы освещать такие события сделали отдельный телеграмм-канал и назвали его Роспартизан. Но я бы разделял мирный протест и поджоги военкоматов.

У людей нет легальных выходов для легального протеста. Эта ситуация будет рождать радикальный насильственный нелегальный протест, который мы наблюдаем. Думаю, что в оппозиции появятся политические деятели, которые будут помогать подобным протестам. И рано или поздно, они обретут политическое лицо.

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