Путин больше не боится мобилизации в РФ — российский журналист 13 января, 15:52 Фрагменты российской военной формы на руинах ПТУ в Макеевке, которое использовали как казарму для мобилизованных россиян (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский журналист Михаил Фишман в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин больше не боится проводить мобилизацию в России.

«Главное изменение в его (Владимира Путина — ред.) осознании того, что происходит, связано с тем, что происходит по эту линию фронта, а не на поле боя. А именно то, что он провел мобилизацию, она оказалась политически успешной в том смысле, что не привела к политическому кризису, которого он так боялся. Он больше не боится мобилизации, это важнейший момент, а это значит, что ее можно проводить дальше», — сказал Фишман Radio NV.

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Он добавил, что это означает, что у Путина «есть люди, которых он может бросать в бой тысячами, сотнями тысяч, не боясь по крайней мере на данном этапе потерь».

13 января в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Отмечалось также, что кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам. В Кремле это опровергают.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.