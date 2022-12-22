В России растет вероятность конфликта Путина с региональными элитами — политолог Преображенский 22 декабря, 17:21 Политолог Иван Преображенский считает, что в РФ назревает конфликт Владимира Путина с региональными элитами (Фото:Vadim Savitskii/Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал, что в России нарастает вероятность конфликта российского диктатора Владимира Путина с региональными элитами.



В интервью НВ Преображенский отметил, что если Кремлю придется противостоять региональным элитам, то он будет тратить энергию не только на войну, но и на политическое противостояние внутри страны.

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«Для регионов критичен вопрос денег, их стало мало, количество регионов-доноров уменьшилось официально до трех, и основную помощь из бюджета получают не самые бедные, а наоборот, одни из самых богатых. Если Путин и дальше будет передавать субъектность и права на региональный уровень, как он делает с начала коронавируса, конфликт весьма вероятен», — считает политолог.

В ноябре бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Радио НВ говорил, что региональные «элиты» в РФ начинают понимать, что центр становится все слабее.

В октябре Преображенский в интервью НВ рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин ввел «недоспециальный режим» в центральных регионах России, контроль над которым получили региональные власти.

«Это важный момент, потому что закон о военном положении был принят еще в 2002 году, когда российские губернаторы были еще вполне самостоятельными фигурами. По закону, они теперь могут контролировать не только местные полицейские службы, но и давать указания силовым структурам и армии. В ограниченном, конечно, порядке, потому что вряд ли военные будут им подчиняться. Однако это резко повышает субъектность губернаторов, и это последовательные шаги. Началось все еще со времен ковида — тогда на них свалили ответственность за эпидемию. Потом это случилось во второй половине текущей войны, тогда губернаторы по указке Кремля начали формировать какие-то региональные батальоны, выплачивать какие-то региональные деньги», — рассказывал Преображенский о росте влияния губернаторов, вызванном этим шагом.

По словам политолога, этих региональных силовиков губернаторы «отдавали в прокат армии», а позже получили над ними контроль.

«Для войны это значит, что в тылу появляются все более самостоятельные руководители. Они, как Кадыров, скоро будут говорить, что они сами решают как в их регионе будет проходить мобилизация, и таких губернаторов скоро станет несколько десятков. И это снижает управляемость ситуации», — говорил он.