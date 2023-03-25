Эрдоган поговорил с Путиным о зерновой инициативе и войне в Украине 25 марта, 15:30 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Пресс-служба президента Турции)

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу, 25 марта, обсудили продолжение Черноморской зерновой инициативы и войну в Украине.

Об этом сообщает издание Anadolu.

Как отметили в управлении связей администрации президента Турции, лидеры стран обсудили развитие турецко-российских связей, в частности турецкий президент не исключил новых решений в вопросе экономического сотрудничества.

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Глава Турции поблагодарил кремлевского диктатора за «позитивную» позицию по продлению зернового соглашения.

Также Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение скорейшему прекращению боевых действий между РФ и Украиной и переговорам.

18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на 120 дней.

«Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию. В частности, с 1 августа и по сей день 25 миллионов тонн мы отправили на нужды мира», — отметил украинский министр.

Он подчеркнул, что сейчас главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции, которые позволят миру получить еще больше украинской агропродукции.

Ранее Россия заявляла, что продление зернового соглашения возможно только на 60 дней, а дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от «прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта».

