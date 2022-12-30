«Особенность авторитарного двора». Бывший спичрайтер Путина объяснил, почему ему не рассказывают правду о войне 30 декабря, 19:49 По мнению Аббаса Галлямова, окружение Владимира Путина боится говорить ему правду и подстраивается под его настроение (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский политолог, политтехнолог и публицист, а также спичрайтер российского диктатора Владимира Путина в 2008—2010 годах Аббас Галлямов в интервью Radio NV объяснил, почему ему не рассказывают правду о войне.

«Это результат его собственного поведения. Он сердится, он же диктатор. И когда подчиненные приносят ему неприятные новости, для них этот момент может стать последним. Знаете, гонцу, принесшему плохую новость, падишахи отрубали головы. Злость на ком-то надо же сорвать, каждый из них это понимает, поскольку он абсолютно беззащитен против Путина», — объяснил Галлямов в эфире Radio NV.

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По словам политтехнолога, поскольку подчиненные Путина не могут сказать ему правду, они подстраиваются под его настрой — «а его настрой такой — шапками закидаем».

«Они не могут себе позволить отличаться от него в его настрое. То есть, он демонстрирует картинный оптимизм, а они подстраиваются под него. Это особенность авторитарного двора: не принято там вести себя по-особому, отличаясь настроем от командира, действовать по-особому, не соглашаться с ним, спорить с ним. Не принято это просто, вот и все», — констатировал он.

По словам Галлямова, значительно не меняет путинское представление о войне и общении с так называемыми «военкорами».

"" Военкоры" на самом деле мало что изменили в этом смысле. Он все равно уверен, что действует верно, решение принял верное. Есть какие-то частные недоработки — «будем их исправлять». Все равно мы «ни шагу назад». Раз уж начали — нужно продолжать, добьем «киевскую хунту». Как-то так", — сказал политтехнолог, добавив, что «болезнь зашла слишком далеко, чтобы лечить ее с помощью такой терапии, как иногда встречаться с военкорами», которые одновременно непрофессиональны и зависимы от российских силовых структур, поскольку прокуратура РФ уже пригрозила им уголовными делами.

23 декабря издание WSJ сообщило, что окружение российского диктатора Владимира Путина дезинформирует его о ходе полномасштабной войны против Украины и военных провалах РФ.

Собеседники газеты считают, что кремлевский диктатор окружен администрацией, которая «поддерживает его убежденность в том, что Россия добьется успеха, несмотря на все большие человеческие и экономические потери».