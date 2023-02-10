«Совсем не суицидальная миссия». Расстояние между Путиным и представителями восьми стран на встрече вызвало новые вопросы о его адекватности 10 февраля, 18:36 Встреча Владимира Путина с представителями Китая, Индии, Ирана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана (Фото:kremlin.ru)

Недавнее фото встречи российского диктатора Владимира Путина с представителями восьми стран за огромным столом, вызвало сомнения в его психическом и физическом здоровье, пишет Newsweek.

7 февраля Путин провел в Москве многостороннюю встречу для обсуждения мира в Афганистане с региональными заинтересованными сторонами, сообщает издание.

Присутствовали официальные лица из Китая, Индии, Ирана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Представителя Пакистана тоже пригласили на встречу, но отказался приехать.

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Судя по фото, Путин один занимал целую половину гигантского круглого стола, тогда как его собеседники сидели за второй половиной. С одной стороны между ними и Путиным было шесть пустующих мест, с другой — семь. Правда, чуть ближе — за четыре места до Путина, стоял оператор, снимавший происходящее на видеокамеру.

Майкл Макфол, профессор политологии и бывший посол США в России, сказал, что позиция Путина может дать представление о психическом состоянии российского лидера.

«Путин все еще практикует социальное дистанцирование. Совсем не производит впечатление парня с самоубийственной миссией», — саркастически прокомментировал фото Макфол на своей странице в Twitter.

Это далеко не первый раз, когда Путин сохраняет дистанцию в несколько метров во время встреч с иностранными лидерами и чиновниками. Еще в начале марта 2022 года над этим иронизировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем — я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?» — говорил он обращаясь к российскому диктатору через журналистов.

Newsweek также напоминает о новом отчете российского расследывательского агентства iStories, в котором говорится, что Россия отслеживает онлайн-посты, комментарии и мемы, которые критикуют Путина, включая предположения о его здоровье.

Вопросом о психологическом состоянии российского диктатора многие задаются с тех пор как почти год назад он начал полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя убийство мирных жителей и взрывы в больницах, совершенные российскими оккупантами сказал: «Трудно смотреть на то, что [Путин] делает в Украине, что его силы делают в Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может оправдать это». Кирби добавил, что ни один «хорошо мыслящий, серьезный, зрелый лидер не сделал бы это».



«Я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его порочности», — сказал он.



В апреле украинские военные заявили, что Путин очень болен раком и скоро умрет.



На вопрос, действительно ли Путин «неизлечимо болен», глава военной разведки Украины Кирилл Буданов ответил: «Конечно» и что он болен «очень долго».



На вопрос, когда он умрет, он ответил: «Я думаю очень быстро, надеюсь», но только после того, как Украина разгромит его силы.



В секретном отчете американской разведки говорится, что Путин лечился от рака в апреле, отмечает Newsweek.



В июне трое высокопоставленных чиновников, представляющих три разные разведывательные службы, заявили этому изданию, что они обеспокоены тем, что Путин становится все больше испытывает паранойю, опасаясь, что не сможет удержать власть.



«Власть Путина сильна, но уже не абсолютна. Жестокая борьба внутри Кремля никогда не была такой интенсивной во время его правления, все чувствуют, что конец близок», — сказал один из высокопоставленных офицеров разведки, имеющий прямой доступ к отчетам.



Один чиновник также сказал, что Путин становится все более изолированным.



В октябре Марк Фейгин, бывший депутат Государственной думы сказал Newsweek, что впервые «будущее Путина определяется не им самим», в результате чего тот стал еще более изолированным и напуганным.



«Он вступает в восьмое десятилетие своей жизни, и его психологическое состояние не очень хорошее. Сейчас он несколько параноидален, и он видит или ожидает, что его собственное ближайшее окружение, его собственный народ могут в определенной степени радоваться тому, что с ним происходят эти неудачи», — отметил Фейгин.

