«Это выглядит смешно». Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна — президент Чехии 2 мая, 11:54 Цей матеріал також доступний українською Милош Земан (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Президент Чехии Милош Земан заявил, что российский диктатор Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи.

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Об этом он сказал в интервью CNN Prima News.



«Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты», — сказал Земан.

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Земан также отметил иррациональность российской политики, что может повлиять на поставки газа.

«Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, воспринимайте это заявление с неожиданной покорностью от меня. Потому что я когда-нибудь публично сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, и они оказались безумными», — сказал Земан. .

В связи с тем, что снабжение газа является одной из важнейших частей российского экспорта, он не ожидает, что Москва их остановит.

«Однако, возможно, они это сделают — политика подчас очень иррациональная», — сказал президент Чехии. Сейчас Земан выступает за медленный отказ от угля.

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