Люди внутри российской госбезопасности понимают, что Путин подставил их — Фельштинский 28 декабря, 21:45 Путин пришел к власти, опираясь на структуры госбезопасности. На снимке — инаугурация Путина, 7 мая 2000 года (Фото:Кремль)

ФСБ привела Владимира Путина к власти в России в 2000 году, а сегодня в структуре госбезопасности опасаются, что вся она может рухнуть вместе с нынешним режимом. Об этом в эфире Радио НВ сказал российско-американский историк Юрий Фельштинский.



Более двух десятилетий Госбезопасность довольно прочно контролирует Российскую Федерацию, это мощная организация, которая привела к власти своего ставленника Владимира Путина и всегда ставила целью восстановление Советского Союза. Однако ход войны против Украины поставил всю структуру ВЧК-КГБ-ФСБ под угрозу, отметил Фельштинский.

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«Россия развязала войну, в результате которой рухнет созданный Путиным режим. А в основе этого режима стоит или лежит Госбезопасность. И можно предположить, что Госбезопасность, вся эта структура, рухнет вместе с этим режимом. Я подозреваю, что эти риски для них реальные. Наверное, какие-то люди внутри Госбезопасности понимают, что Путин подставил их», — сказал он.

Историк согласился, что сама же ФСБ и подталкивала диктатора к вооруженному вторжению в Украину, но речь шла о победоносной войне продолжительностью максимум месяц.

«Война просто пошла не по тому сценарию. И, конечно, с их точки зрения, теперь правильнее было что-то менять в целях внешней российской политики или, по крайней мере, в сроках реализации этих целей. Но этого не сделали», — подчеркнул эксперт по российской истории.

В итоге по вине режима и спецслужб потеряна вся российская армия, разрушена часть Украины, погибло много мирных украинцев, а внешнеполитические цели РФ не достигнуты, констатировал Фельштинский.

Однако, по его словам, не стоит недооценивать прочность позиций Путина и считать, что он уже списан со счетов.

По мнению главы правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева, Путин считает, что ФСБ его обманула. В интервью Радио НВ он говорил, что сотрудники спецслужб создали для диктатора картину того, что все основные политические и военные деятели Украины подкуплены, никакого сопротивления со стороны армии и руководства страны не будет, а территория Украины будет оккупирована за очень короткое время.