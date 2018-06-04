Путин подписал закон об ответных санкциях против США

После продуктового эмбарго, в России расширили запрет на ввозимую продукцию иностранцев и их участие в российском бизнесе

В понедельник, 4 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, которые направлены против США и других стран в ответ на "недружественные действия".

Документ опубликован на официальном ресурсе правовой информации.

Закон позволяет правительству по решению президента запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с "недружественными иностранными государствами", а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств. Также может вводиться запрет или ограничение на участие таких компаний в госзаказе и приватизации.

Кроме того, в перечне контрсанкционных мер стоит указание, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия.

Из закона в итоге убрали пункт о запрете на ввоз иностранных лекарств, также закон не распространяется на товары, ввозимые для личного пользования как россиянами, так и иностранцами.

Закон предусматривает, что под контрсанкции может попасть российская компания с любой долей иностранного участия.

Ранее этот закон одобрили Госдума и Совет Федераций.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Новые санкции США обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России только за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

24 мая Украина опубликовала обновленные санкционные списки против России. Всего под украинские санкции попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

В августе 2015 года в РФ разработали порядок уничтожения санкционных продуктов. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным.