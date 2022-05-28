Деды будут воевать. Путин повысил возраст приема в армию на контракт до 65 лет 28 мая, 15:59 Цей матеріал також доступний українською Путин подписал закон о приеме в армию на контракт до 65 лет (Фото:Кремль)

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России будет приниматься в армию на контракт до 65 лет.

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Об этом сообщает подконтрольное Кремлю пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что подписанный Путиным закон предусматривает отмену возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ.

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Согласно сайту Госдумы теперь пойти служить в армию по контракту смогут люди до окончания трудоспособного возраста: для женщин 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Замглавы Минобороны РФ уточнял, что заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет.

Ранее в российском законодательстве было предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

25 мая Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в России.



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