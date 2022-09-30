Новое пушечное мясо. Путин подписал указ об осеннем призыве в РФ 30 сентября, 21:51 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin vai Reuters)

В пятницу, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. В минобороны страны-агрессора убеждают, что это якобы не связано с войной против Украины.

Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно указу, в рамках осеннего призыва в россии должны призвать на службу 120 тысяч человек. Также в указе говорится, что в 2022 году призыв начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября.

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В российском минобороны заявили, что отслуживших срочников будут освобождать и возвращать в места жительства. Говорят, что осенний призыв «никак не связан со „спецоперацией“».

В россии уже не впервые заявляют, что срочников на войну против Украины не будут отправлять. Однако в СМИ неоднократно появлялась информация, что россия все-таки бросает срочников на войну, несмотря на свои опровержения.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Это произошло на фоне больших потерь войск РФ в Украине, а также провалов российской армии на поле боя. После этого россияне начали массово покидать страну.

По данным Министерства обороны Великобритании, количество выехавших из страны россиян, вероятно, превышает численность всех сил вторжения, которые были задействованы Россией в феврале 2022 года.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.