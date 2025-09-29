Самый массовый за последние 9 лет. Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу в 2025 году, сообщает в понедельник, 29 сентября, пропагандистское агентство ТАСС.

Призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. За это время в РФ планируют мобилизовать 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Также из документа следует, что уволить должны тех военнослужащих, чей срок службы уже закончился.

Фото: ТАСС

Пропагандистское издание РБК заявило, что это самый масштабный осенний призыв за последние девять лет, больше было только в 2015 году — 152 тысячи.

В 2024 году во время осеннего призыва в России призвали 133 тысяч граждан. В июне 2024 года Госдума увеличила верхний предел призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет. Таким образом, количество призывников в России через несколько лет вырастет более чем на два миллиона.

30 января в Главном управлении разведки сообщили, что в 2025 году Россия рассчитывает привлечь к войне против Украины не менее 126 тысяч солдат из так называемого спецконтингента — заключенных, должников и тому подобное. В целом Кремль планировал мобилизовать 280 тысяч человек в этом году.

В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что страна-агрессор РФ ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8−9 тысяч человек за счет контрактников, что составляет 120−130 тысяч солдат в год.

21 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в России увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины. Их заманивают быстрыми заработками и краткосрочными контрактами, но большинство таких «добровольцев» быстро погибает.