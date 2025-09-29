Самый массовый за последние 9 лет. Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу (Фото: ANATOLY MALTSEV/Pool via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу в 2025 году, сообщает в понедельник, 29 сентября, пропагандистское агентство ТАСС.
Призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. За это время в РФ планируют мобилизовать 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.
Также из документа следует, что уволить должны тех военнослужащих, чей срок службы уже закончился.
Пропагандистское издание РБК заявило, что это самый масштабный осенний призыв за последние девять лет, больше было только в 2015 году — 152 тысячи.
В 2024 году во время осеннего призыва в России призвали 133 тысяч граждан. В июне 2024 года Госдума увеличила верхний предел призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет. Таким образом, количество призывников в России через несколько лет вырастет более чем на два миллиона.
30 января в Главном управлении разведки сообщили, что в 2025 году Россия рассчитывает привлечь к войне против Украины не менее 126 тысяч солдат из так называемого спецконтингента — заключенных, должников и тому подобное. В целом Кремль планировал мобилизовать 280 тысяч человек в этом году.
В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что страна-агрессор РФ ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8−9 тысяч человек за счет контрактников, что составляет 120−130 тысяч солдат в год.
21 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в России увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины. Их заманивают быстрыми заработками и краткосрочными контрактами, но большинство таких «добровольцев» быстро погибает.