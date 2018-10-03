03 октября 2018, среда

Путин подписал резонансный закон о повышении пенсионного возраста

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Владимир Путин
Фото: Кремль

Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал скандальный закон о повышении пенсионного возраста.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно пенсионной реформе, в России с 1 января 2019 года будет поэтапно увеличен пенсионный возраст  - до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.

Россиянам, проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, будет увеличен возраст для выхода на пенсию на пять лет.

Напомним, что 29 августа в своем обращении Владимир Путин заявил о необходимости уменьшить предлагаемое документом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти, как и у мужчин.

Изначально реформа предусматривала повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

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