Настоящий Мордор. Кремлю пришлось оправдываться из-за колец, которые Путин подарил лидерам СНГ

27 декабря, 18:17
Поделиться:
Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Санкт-Петербурге 27 декабря (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Санкт-Петербурге 27 декабря (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в кольцах, которые Путин подарил лидерам СНГ, «нет ничего особенного».

Перстни с надписью «С Новым годом» и символикой СНГ получили президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Видео дня

Также перстень получил беларусский диктатор и приспешник Путина в полномасштабной войне против Украины Александр Лукашенко. Еще один глава кремлевского режима оставил себе.

Читайте также:
«Мы соагрессоры». Лукашенко спорит с Путиным, кто из них более «токсичный» — видео

Пользователи соцсетей высмеяли подарок Путина и провели аналогию с произведениями Джона Рональда Руэла Толкина, в которых владыка Мордора Саурон подарил девять колец власти королям людей, чтобы подчинить их своей воле.

«Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет», — заявил Песков российским пропагандистам и попросил на этом «не акцентироваться».

https://www.youtube.com/embed/X22xQixzdiM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Кремль СНГ Дмитрий Песков Властелин колец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X