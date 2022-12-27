Настоящий Мордор. Кремлю пришлось оправдываться из-за колец, которые Путин подарил лидерам СНГ 27 декабря, 18:17 Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Санкт-Петербурге 27 декабря (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в кольцах, которые Путин подарил лидерам СНГ, «нет ничего особенного».

Перстни с надписью «С Новым годом» и символикой СНГ получили президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Также перстень получил беларусский диктатор и приспешник Путина в полномасштабной войне против Украины Александр Лукашенко. Еще один глава кремлевского режима оставил себе.



Пользователи соцсетей высмеяли подарок Путина и провели аналогию с произведениями Джона Рональда Руэла Толкина, в которых владыка Мордора Саурон подарил девять колец власти королям людей, чтобы подчинить их своей воле.

«Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет», — заявил Песков российским пропагандистам и попросил на этом «не акцентироваться».