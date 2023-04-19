Вдова Собчака против Путина. Почему Кремль позволяет единственному сенатору РФ выступать против диктатора — объясняет Илья Пономарев 19 апреля, 14:00 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 16 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Сенатор Совета Федерации РФ Людмила Нарусова открыто выступает против кремлевского диктатора на заседаниях государственных органов, ведь диктатор Путин в долгу перед ее покойным мужем — Анатолием Собчаком, рассказал Radio NV Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы.

— Мы видим, что последнюю неделю или, возможно, даже последние 10 дней в инфопространстве очень много Евгения Пригожина, хочу с него начать наш разговор. Смотрели это видео, где два «вагнеровца» рассказывают о своих военных преступлениях, о том, как они убивают гражданских, как они говорят, «зачищают украинские города», Соледар, убивают всех.

Видео дня

Один из них заявил, что убил пяти- или шестилетнюю украинскую девочку. И, конечно, говорится, что это приказ высшего руководства, под которым они подразумевают Пригожина. Каково ваше мнение по поводу этого видео, опубликованного правозащитником Владимиром Осечкиным из организации Gulagu.net?