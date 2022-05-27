Никому не доверяет. Путин планирует руководить Россией до конца своих дней, от сценария «преемник» он давно отказался — представитель ГУР 27 мая, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин планирует руководить страной-агрессором Россией до конца своих дней, от сценария «преемник» он давно отказался, заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, разные круги пытались убедить Путина не начинать войну, но это не удалось.

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«Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, относящиеся к восстановлению российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось», — сказал он.

Скибицкий заявил, что война будет продолжительной.

«Это человек, который не хочет сдавать свои позиции», — сказал он.

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