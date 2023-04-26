Песков подтвердил сомнения политических элит России в дееспособности Путина — Подоляк

26 апреля, 18:17
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24 апреля спикер Владимира Путина Дмитрий Песков попытался опровергнуть информацию о двойниках диктатора (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

24 апреля спикер Владимира Путина Дмитрий Песков попытался опровергнуть информацию о двойниках диктатора (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью NV заявил, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил сомнения российских элит в дееспособности диктатора.

Комментируя попытки Пескова опровергнуть, что Путин сидит в бункере и использует двойников, Подоляк заявил в эфире Radio NV:

https://www.youtube.com/watch?v=Dzx5gqnY_Ms

«Думаю, таким образом Песков подтвердил, что политические элиты Российской Федерации сомневаются в том, что Путин сегодня контролирует те или иные процессы, что он лично с кем-то встречается. И вообще — является ли он сегодня дееспособным. Это очень важно».

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По словам советника главы ОП, во внутреннем окружении Путина большое количество «теорий заговоров».

«Все уже постепенно говорят (я имею в виду не мы в Украине, не западный мир, а именно в России), вся политическая элита определенно сомневается в здоровье Путина, в дееспособности Путина, что он вообще контролирует ситуацию лично, а не через двойников. Есть сомнения, не кто-то ли под видом Путина ездит на те или иные оккупированные территории, а и по России», — отметил он.

Подоляк констатировал, что окружение Путина должно решить, готовы ли они «дальше [платить] ту цену, которую они [платят]», «не понимая, кто выступает в качестве президента сегодня».

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«Они все изолированы. Сегодня Путин не гарант стабильности их карьер. Сегодня Путин не переговорщик с западными элитами. Они постепенно между собой об этом говорят и [озвучивают] ключевую фразу: у них есть сомнения, что Путин дееспособен. И поэтому Песков выходит и таким образом будто подчеркивает, что „да, вы правы, Путин не дееспособен“», — сказал советник главы ОП.

Он выразил мнение, что решение вопросов относительно того, дееспособен ли Путин, в среде российских элит ускорят любые эффективные украинские контрнаступательные действия.

24 апреля спикер Владимира Путина Дмитрий Песков попытался опровергнуть информацию о двойниках диктатора, которая часто появляется в СМИ.

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«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, работающих вместо него, когда он сидит в бункере. Еще одна ложь. Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и мегаактивен, с трудом за ним успеваем, те, кто работает с ним рядом», — сказал Песков.

Он также заявил, что в народе "бункером" называется координационно-аналитический центр правительства РФ.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Дмитрий Песков Война в Украине Российско-украинская война Михаил Подоляк Война России против Украины радио NV Путин двойники

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