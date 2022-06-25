Путин передумал ехать в белорусский город Гродно под польской границей 25 июня, 21:25 Цей матеріал також доступний українською Путин все-таки отказался от своей поездки в город Гродно на западе Беларуси (Фото:Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин таки отменил свою ранее анонсированную поездку в город Гродно на западе Беларуси, расположенный менее чем в 20 километрах от польской границы.

Об этом стало известно во время встречи Путина с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге в субботу, 25 июня.

Как передает белорусское государственное пропагандистское издание БЕЛТА, Лукашенко на встрече заявил, что он и Путин примут участие в Форуме регионов в Гродно в формате видеоконференции.

Видео дня

«Обсудим вопрос проведения Форума регионов. Думаю, что мы, как всегда, поучаствуем в нем в виде видеоконференции. Обратимся. Этот форум проводят парламентарии — верхние палаты парламентов у нас и в России. Они хорошо организуют и проведут в Гродно очень хороший форум», — сказал Лукашенко.

20 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Путин 30 июня приедет в белорусский Гродно. Уже через два дня после этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что участие Путина остается под вопросом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.