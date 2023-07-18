Новый мем. Путин попросил «передать привет» россиянам, погибшим на войне РФ против Украины

18 июля, 13:18
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин попросил «передать привет» оккупантам, погибшим на войне России против Украины.

Это следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказывал Путину о российских военных, которых ликвидировали в Украине.

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«Рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года… Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце», — сказал губернатор страны-агрессора.

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В ответ Путин сказал: «Привет им всем передавайте».

Сайт Кремля
Фото: Сайт Кремля

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 710 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Оккупант Война России против Украины

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