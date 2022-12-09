«Все стабильно, проблем нет». Путин сделал вид, что не замечает военного провала в Украине 9 декабря, 16:44 Уничтоженная российская техника в Херсонской области, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 9 декабря, убеждал пропагандистов, что у военных страны-агрессора «нет никаких проблем» в Украине.

«СВО [так представители страны-агрессора называют полномасштабную войну против Украины] идет своим чередом, все стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — заявил Путин после визита в Кыргызстан.



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На вопрос о мобилизации на территории России глава кремлевского режима ответил, что для ее продолжения «нет таких факторов, они не просматриваются».



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла около 93 390 своих военных, только за прошедшие сутки — 310.



Накануне пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что кремлевский режим надеется снова захватить уже освобожденные защитниками Украины территории, которые Путин незаконно объявил «территориями РФ».



1 октября, на следующий день после подписания Путиным юридически никчемных «указов о присоединении», украинские защитники освободили Лиман Донецкой области, который в фантазиях диктатора уже был «территорией РФ», а 11 ноября ВС РФ были вынуждены сбежать и из Херсона — единственного областного центра, захваченного оккупантами в ходе полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря сообщил, что Силы обороны освободили от оккупации 1888 населенных пунктов.