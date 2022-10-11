Страх бункерного диктатора. Путин перебросил войска в Москву из-за боязни свержения — СМИ 11 октября, 02:56 Путин боится переворота в Кремле (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин перебросил в Москву подразделения элитных российских военных на фоне страха отстранения от власти.

Об этом сообщает The Sun.



Издания ссылается на анонимные источники в украинской разведке, отмечая, что в Москву перебросили Отдельную дивизию оперативного назначения Росгвардии. Общее число военных может насчитывать 18 тысяч человек под командованием генерала-майора Николая Кузнецова.

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В украинской разведке отметили, что после того, как военные силы были развернуты в Москве, начались многочисленные аресты военных, задержания и устройство блокпостов.

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту частично возобновили только вечером.

Вечером 8 октября украинская разведка сообщила, что в Москве начались аресты военнослужащих. Передвижение по центру города перекрыли. ГУР известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.