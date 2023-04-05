«Паранойя какая-то». Сбежавший офицер из службы охраны Путина рассказал о его маниакальной боязни угроз и покушений 5 апреля, 11:25 Во всех резиденциях Путина оборудованы одинаковые кабинеты (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Сбежавший из России Глеб Каракулов — капитан Федеральной службы охраны, который до середины октября 2022 года работал инженером в управлении президентской связи — рассказал, что Владимир Путин параноидально обеспокоен собственной безопасностью.

Каракулов рассказал в интервью российскому центру Досье, что во всех резиденциях Путина оборудованы идентичные кабинеты, а диктатор порой инсценирует свой переезд между ними, на самом деле оставаясь на прежнем месте. Бывший сотрудник ФСО поделился наблюдениями, что чаще всего Владимир Путин бывает в своей резиденции Валдай (Новгородская область РФ).



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«Есть два момента интересных. У него кабинеты что в Питере, что в Сочи, что в Ново-Огареве [официальные резиденции] — они одинаковые, там все абсолютно идентичное. Бывало, что я знаю, что он находится в Сочи. Фоном работает телевизор, идут новости, показывают, что он какую-то встречу в Ново-Огареве провел. И я спрашиваю у коллеги в Сочи: „Он уже улетел?“ Нет, говорит, сидит», — рассказал Глеб Каракулов.

По его словам, его коллеги «делились с улыбкой, что когда Путин в Сочи, то специально создается впечатление, будто он улетает». «Пригоняют самолет, едет кортеж. А на самом деле он остается в Сочи. Ребята рассказывают, прямо смеются. Я думаю, что это, во-первых, попытка запутать иностранную разведку, а во-вторых, чтобы не было никаких покушений», — предположил сбежавший из РФ офицер управления президентской связи ФСО.

Он также рассказал, что за минувший год попытки Путина перестраховаться в обеспечении своей безопасности достигли немыслимых масштабов — как во время осенней поездки диктатора в Казахстан в октябре 2022 года.

«Раньше мы никакие бомбоубежища не оборудовали. А тут, находясь на территории посольства [РФ] в Казахстане, если раньше мы там ставили связь в кабинете у посла или в переговорной комнате, то в октябре ставили еще один телефон — в бомбоубежище, — привел пример Каракулов. — Паранойя какая-то. Ты находишься на территории другого государства. Это государство — организатор саммита, обеспечивает всю безопасность. Сама территория посольства тоже охраняемая».

Сотрудник ФСО согласился с предположением журналистов, что такие меры связаны с опасениями Путина, что если «в заграничной поездке на него будет совершено покушение, ему придется прятаться в бомбоубежище и оттуда он будет с кем-то связываться». «А для чего еще бомбоубежище нужно? Я так понимаю, что да, просто боится», — ответил Каракулов на соответсвующий вопрос.

Он также отрицательно ответил на уточнение о том, слышал ли он когда-либо от сотрудников ФСО, что на Путина кто-то пытался совершить покушение: «Нет, но это же не мешает ему бояться этого. Иначе зачем такая маскировка?».

Глеб Каракулов бежал в октябре из Казахстана, куда приехал во время визита Путина в Астану, где тот принимал участие в нескольких саммитах. 14 октября, в последний день командировки, Каракулов оставил своих коллег и вместе с женой и дочерью улетел в Стамбул.

Центр Досье провел в разговорах с офицером больше 10 часов и узнал, почему он решил уйти из ФСО и покинуть Россию. Каракулов — самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ). Интервью было записано в конце 2022 года, а опубликовано 4 апреля 2023-го.