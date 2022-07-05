«Это паранойя или реальный страх». Чего боится Путин, заставляя свое окружение сдавать сотни анализов и сидеть в карантине — мнения медиков 5 июля, 10:23 Весь персонал Путина и все, кто с ним контактирует, обязаны провести 14 дней в карантине и сдать множество анализов (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)

Хотя Кремль пытается развенчать многочисленные слухи о состоянии здоровья и вероятных болезнях Владимира Путина, уже несколько лет все его окружение подвергают строжайшему медицинскому контролю.

Все, кто контактирует с Путиным, обязаны сдавать десятки анализов и проходить строгий 14-дневный карантин, удалось выяснить Русской службе BBC News. Такие правила появились в 2021 году.

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Для доступа в «чистую зону» — то есть для обслуживания Путина либо встречи с ним — сотни людей четыре раза сдают ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела к коронавирусу. У них берут и дополнительные анализы — на грипп, стафилококк и глисты.

К примеру, летный отряд Россия при Управлении делами президента РФ, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всех — 125 млн рублей. С июня 2021 года летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. А еще — полсотни анализов крови на биомаркеры и 100−200 анализов кала для выявления коронавируса.

Что означает такое параноидальное стремление оградить Путина от инфекций, журналисты ВВС попытались выяснить у нескольких медиков.

«Такие меры беспрецедентны, но по ним невозможно сделать вывод о том, есть ли у президента проблемы со здоровьем, скорее, это перестраховка или «звездная болезнь», — сказал израильский анестезиолог Михаил Фремдерман, до 2014 года работавший в России.

Он допустил несколько версий, которые могли бы объяснить странные требования «кремлевского карантина». Возможно, это просто распил бюджетных денег и результат усердия его подчиненных, полагает Фремдерман.

Есть, по словам врача, и другой вариант: «С некоторой долей вероятности это может говорить о мнительности и фобиях Путина, например, боязни биологического оружия. Он же говорил о биологических лабораториях США в Украине. А информацию о необходимости тех или иных анализов или карантина, скорее всего, получает из папочек, которые ему приносят».



Константин Балонов, заведующий отделом в отделении анестезиологии и реанимации в клинике Tufts Medical Center в США и лично лечивший тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ, считает, что подобные карантинные меры так же иррациональны, как и патологическая ненависть Путина к «непокорным» — от Украины до оппозиционера Алексея Навального и телеканала Дождь (включен в РФ в реестр СМИ-«иностранных агентов»).

По мнению Балонова, медики в Кремле просто боятся возможных репрессий и перестраховываются: «Сидеть в карантине и сдавать многочисленные анализы — с медицинской точки зрения это паранойя или реальный страх. „Дело врачей“ может очень быстро стать новой реальностью».

Повышенные меры безопасности могут применяться для пациентов с пониженным иммунитетом — например, из-за химиотерапии, рассказал Балонов. Но и в этом случае карантин и многочисленные анализы — явно избыточная мера, считает работающий в США медик. К тому же Путин на видео не производит впечатление тяжело больного человека с имунносупрессией, говорит врач.



Российский врач-инфекционист, который лечил ковидных больных в красной зоне и поговорил с ВВС на условиях анонимности, убежден, что «медицинского аспекта в исследовании кала на коронавирус нет». «Это попытка продублировать в целях перестраховки обычный тест, поскольку любой мазок может оказаться неинформативным», — пояснил медик. Он также отметил, что случаи заражения коронавирусом фекально-оральным путем ему неизвестны, о чем говорили и другие эксперты.

Однако этот инфекционист также рассказал, что тесты на другие инфекции и резкое сокращение контактов порой применяют для тяжелых больных: например, перед операциями в онкогематологии, чтобы исключить любые побочные эффекты. Но время таких мер ограничено, они не продолжаются годами, и обычно человек не живет в стерильных условиях. «Не все действия чиновников оправданы с точки зрения науки, многие хотят понравиться начальству, показать что они все продумали», — считает российский медик.

При этом работающие за рубежом Балонов и Фремдерман подтвердили, что ни в США, ни в Израиле даже высшее руководство страны не ограничивает себя подобными «карантинными» мерами. У персонала Белого Дома США и аккредитованных в нем журналистов карантин отсутствует, подтвердил Балонову, по его словам, источник, знакомый с протоколами Белого дома. В Израиле карантинные меры одинаковы для граждан, включая премьера, а во время выборов, которые проходят сейчас на фоне повышения заболеваемости коронавирусом, все политики «пошли общаться в народ», сообщил Фремдерман.

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