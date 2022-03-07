Паб в Иерусалиме, названный в честь Путина, теперь «переименовали» в честь Зеленского 7 марта, 13:14 Цей матеріал також доступний українською Бывший Путин паб в Иерусалиме (Фото:Michael Brodsky \ Twitter)

«Путин паб» в Иерусалиме сначала убрал фамилию российского диктатора из своего названия, а потом добавил на вывеску фамилию Зеленского. Дополнено.

Паб в Иерусалиме, который до нападения России на Украину назывался Putin pub сменил вывеску. Теперь заведение называется Zelenskiy pub. Об этом в Twitter написал посол Израиля в Украине Майкл Бродский.

«Паб Путин в Иерусалиме сменил название» — написал Бродский.

Как писал Telegram-канал Голос Израиля, фамилия Путина исчезла с вывески заведения 25 февраля — на следующий день, после нападения России на Украину.

Дополнено 17:20. В Telegram-канале Голос Израиля сообщили, что напись «Zelenskiy» в названии паба появилась благодаря фотошопу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Тель-Авива самолетам РФ подают сигналы флагом Украины.

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