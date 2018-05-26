Путин отверг обвинения в адрес РФ в организации кибератак

Президент России Владимир Путин назвал "глупостью" обвинения в адрес России, связанные с кибератаками, сообщает Интерфакс.

"Нас обвиняют во всех бедах. Но речь идет о внутренних процессах каждой страны, в которых нам абсолютно нечего делать", - сказал Путин.

По мнению российского президента, у других "существует очевидное желание" обвинить РФ во всем, и "это немного непродуктивный и пагубный подход, который подрывает международные отношения".

"Нас обвиняют во всех смертных грехах, и это несерьезно", - отметил Путин.

Ранее заявление о том, что Россия планирует кибер-атаку на украинские государственные органы и частные компании накануне финала футбольного матча Лиги чемпионов в Киеве, опроверг также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Первоисточником новости о кибератаке стала публикация в блоге Cisco Talos. Компания сообщает, что в течение нескольких последних месяцев занималась исследованием сложного вредоносного ПО, которому дали название VPNFilter. Однако последние сведения вынудили раскрыть информацию до завершения исследования, чтобы у возможных жертв была возможность принять меры.

Вредоносное ПО похоже на BlackEnergy — вирус, который отвечал за многочисленные широкомасштабные атаки в том числе на энергосистему и государственные органы Украины в 2015-2016 годах.

Подробнее об этой кибератаке читайте в нашем материале.