Путин отреагировал на арест пропагандиста РИА Новости-Украина Вышинского

Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал задержание в Киеве руководителя российского пропагандистского ресурса Кирилла Вышинского, уличенного в государственной измене.

По его словам, такая ситуация является "беспрецедентной", передают РИА Новости.

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"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", - заявил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

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Ранее сообщалось, что 15 мая правоохранители провели обыски в киевском офисе российского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина, а его руководителю Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

По данным СБУ, свою должность он получил в 2014 году по указанию известного российского пропагандиста, генерального директора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева, после чего выстроил схему, которая должна была скрыть финансирование ресурса из РФ.

Оперативники спецслужбы также зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это закрытым указом президента РФ Владимира Путина гражданин Украины Вышинский был награжден медалью За заслуги перед Отечеством.

Кроме того, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации "Л/ДНР".

Еще 20 граждан Украины, которые работали на РФ в РИА Новости-Украина, согласно заявлению замглавы СБУ Виктора Кононенко, будут проходить по делу в статусе свидетелей.

Суд в Херсоне избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.