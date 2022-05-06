«Песков врет всегда!». Несмотря на отнекивание Кремлем мобилизации, Путин отправит на убой в Украину еще 300 тысяч солдат — Яковина 6 мая, 17:29 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Репетиция военного парада в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

У российского диктатора Владимира Путина нет шансов выиграть войну в Украине, но он еще может затянуть ее, проведя мобилизацию, убежден международный обозреватель Иван Яковина.

Война России против Украины — главные события 6 мая

В эфире Радио НВ Яковина рассказал, почему у Путина не осталось других вариантов, кроме привлечение дополнительных человеческих ресурсов, и как Кремль будет пытаться собрать 300 тысяч россиян, готовых умереть в Украине.

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С началом этой войны как минимум шесть военкоматов в Российской Федерации какие-то добрые люди забросали коктейлями Молотова. Два дня назад в Нижневартовске целых семь коктейлей метнули в здание местного военкомата. Исполнителей этой диверсии никто не нашел, как и всех предыдущих. Я надеюсь, что у этих людей все хорошо. Война незаконная, антигуманная и любая помеха в осуществлении планов [Кремля] — это дело хорошее, доброе и правильное. Те люди, которые кидают бутылки с зажигательной смесью в военкоматы, мешают войне, тем самым спасают человеческие жизни.

Сейчас в России помехи в работе военкоматов потихоньку превращаются в тенденцию. Я так понимаю, что так будет и далее, потому что уследить за Москвой можно, за Петербургом — можно, за какими-то областными центрами — наверное, тоже можно. Но где-то в глубинке власти в России почти нет, а если она есть, то занимается в основном тем, что ворует и отжимает бизнесы у каких-то местных несчастных коммерсантов. Никакой борьбы с криминалом там по сути нет. В таких городах, как Нижневартовск, все ушами похлопали и забыли.

Проблема российской власти в том, что она, конечно, с одной стороны, кажется очень жесткой, могучей и непобедимой; а с другой — не может подавить никакого вооруженного себе сопротивления.

Росгвардейцы, ОМОНовцы сейчас массово отказываются воевать в Украине, пишут рапорта. Они знают, что им за это ничего не будет, потому что война официально не объявлена. «Противозаконно появляться на территории чужого государства без загранпаспорта», — даже такое говорят. И власть их за это не наказывает, потому что понимает, что если начать наказывать росгвардейцев и ОМОНовцев, то это удар по единственной опоре — больше никто не будет власть спасать и помогать ей.

Конечно, история с простыми контрактниками сложнее, но у них тоже отказы становятся массовыми. Простых контрактников обвиняют в невыполнении приказов, в чем-то там еще. Их легче заменить на каких-то новых людей, чем ОМОНовцев или росгвардейцев. Но все равно тысячи людей пишут отказы, потому что все могут залезть в интернет и посмотреть, что им светит в Украине. Все понимают, что самый частый исход — это вернуться домой в пластиковом мешке по кускам. Мало фанатов такого развития событий, может быть кроме абсолютно отчаянных психов.

Из-за этого сейчас появилось очень много разговоров о том, что Путин 9 мая во время парада в Москве может объявить мобилизацию. Логика простая: он скажет своим подчиненным: «Мы, конечно, побеждаем в этой войне, но против нас воюет весь агрессивный блок НАТО. Они хотят нас захватить, поэтому нам нужны люди».

Или другой вариант возможен: сначала Путин заявит об аннексии тех территорий, которые Россия уже захватила (Херсонская, юг Запорожской, Донецкая, Луганская и часть Харьковской области), и скажет: «Это все Россия, мы заявляем о том, что теперь это наша территория. Если Украина попытается эти земли себе вернуть, то получается, что Украина вторглась в РФ и хочет оторвать кусок исконной русской земли». Конечно, это бред, с точки зрения международного права, но с точки зрения права российского это будет уже якобы вторжение в РФ.

Для чего это нужно? Чтобы Путин мог объявить, что армии нужно 300 тысяч человек.

Разные умные люди говорят, что объявление мобилизации было бы выстрелом в ногу самого Путина. Характер этой войны такой, что россиянам она нравится только до тех пор, пока они ее по телеку смотрят, а сами участвовать в ней не хотят. Желающих умирать нет, а в чем смысл войны в Украине, никто так и не объяснил.

Кстати, на этой неделе издание Проект выяснило, что всем государственным СМИ дана команда вычеркивать отовсюду слово «денацификация». В самом начале войны Путин говорил, цель «спецоперации» — это денацификация и демилитаризация Украины. И у людей стали спрашивать, а что такое денацификация? Никто вообще не понимает, что это такое, и есть проблема, что не все могут выговорить это слово.

Поэтому руководство Администрации президента подумало и решило, что давайте-ка мы без денацификации, а то народ что-то тупить начинает.

Сейчас россиянам говорят: «Нужна территория России, нам надо оторвать от Украины кусок земли». Вот это все понимают, но все равно не очень понятно: зачем? В объяснении этой войны начинаются какие-то пробуксовки.

Мобилизация очень сильно может обрушить рейтинг Путина из-за того, что людям придется ехать на войну. Также отправка простых людей приведет к ненужным для Кремля ассоциациям с Чечней и Афганистаном. Этого очень боятся, потому что те две войны были провальные, неудачные. Путин хочет, чтобы никакой связи не было, но, если объявить мобилизацию, она сразу появляется.

Более того, технически очень сложно объявить мобилизацию, потому что в России большая проблема с управлением. Когда надо что-то организовать и сделать вместе, начинаются большие-пребольшие проблемы.

А что такое мобилизация? Нужно людей собрать вместе, а сначала — поймать, потому что они 100% будут пытаться уклониться от исполнения своего «священного долга». Так вот: их сначала нужно отловить, собрать в одном месте, вооружить, одеть, умыть, побрить, накормить, научить навыкам обращения с оружием. Кроме того, им надо пояснить хотя бы приблизительно, какие у них цели и задачи. Надо сделать так, чтобы эти люди тут же, получив оружие, не разбежались по своим домам, прихватив свои пистолеты и пулеметы — есть и такая опасность. То есть вокруг этих «защитников родины» нужно поставить какие-то конвойные войска, чтобы их охраняли.

И еще одно: вывод из экономики 300 тысяч или 500 тысяч работоспособных мужчин может негативно сказаться на состоянии этой экономики. В общем, дело с этой мобилизацией очень сложное.

Я долгое время думал, что не будет никакой мобилизации, основывая свое мнение на всех этих перечисленных факторах. Но потом выступил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков: «Мобилизация — это чушь. Не будет никакой мобилизации». И тут я понимаю: а Песков-то врет вообще всегда! А это означает, что мобилизация все-таки будет, несмотря на невыгодность этого решения. Песков меня еще никогда не подводил, потому что если он сказал на что-то «нет», значит это точно будет и вторжение тому свидетель.

Но я не думаю, что Путин будет напрямую объявлять мобилизацию. Скорее всего скажет, что объявляются сборы или военные игры, и что можна заработать в армии три тысячи долларов в месяц. В условиях, когда хорошая зарплата в России 300 долларов в месяц, за три тысячи многие побегут. Но это будет не народная армия, а наемная. Думаю, собрать 300 тысяч человек за деньги они могут, но это будет очень дорого для российского бюджета. Однако, учитывая то, что почти все эти люди умрут, наверное, им ничего даже и платить не надо будет.

Конечно, качество и мотивация этих солдат будут минимальны, но, чисто технически, генералам будет кого гнать на украинские пулеметы. Естественно, при этом само слово «мобилизация» скорее всего будет запрещено, как было запрещено слово «карантин» или сейчас — «война». Но такая мобилизация, я предполагаю, будет. Без нее через месяц от изначальной армии вторжения, которая насчитывала 200 тысяч человек, останется тысяч 70. С ними захватить Украину нереально — ни теоретически, ни практически.

Путин войну в любом случае проиграет, но мобилизация позволит ему продержаться еще несколько месяцев, пока не закончатся эти 300 или 500 тысяч человек, которых он готов отправить на убой. Других вариантов остаться во власти у него сейчас практически не осталось, кроме применения ядерного оружия. А там тоже огромное количество проблем и рисков для самого Путина.

Если диктатор готов погибнуть сам и уничтожить вместе с собой весь мир, тогда, возможно, он применит ядерное оружие. Но я думаю, что он сильно любит жизнь и умирать прямо сейчас не собирается. Мобилизация на этом фоне выглядит более адекватно.

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