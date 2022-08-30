Под давлением элит. Откажется ли Путин от власти сам и кто его вероятный преемник — отвечают эксперты 30 августа, 14:01 По мнению заведующего сектором региональной политики украинского Национального института стратегических исследований Алексея Ижака, вероятней всего Путин отойдет от власти из-за старости (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Алексей Ижак, заведующий сектором региональной политики украинского Национального института стратегических исследований (НИСИ) считает наиболее вероятным сценарием окончания правления российского диктатора Владимира Путина его отказ от власти.

По мнению Ижака, вероятней всего Путин отойдет от власти из-за старости. Этот процесс могут ускорить неудачи в войне с Украиной и давление со стороны страдающих от санкций элит.

Видео дня

Вскоре диктатору исполнится 70 лет. Впервые за 10 лет он не вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, а с начала войны против Украины съездил лишь в несколько загранкомандировок — посетил Таджикистан и Каспийский саммит в Ашхабаде. В столице Туркменистана от коллег его отделял огромный стол, — подобный уже стал нормой для любых официальных встреч Путина.

В любом случае Путин, по мнению аналитика НИСИ, подготовит себе наследника.



Таковым, по предположению бывшего замглавы СБУ Виктора Ягуна, может стать старший сын нынешнего секретаря совбеза РФ — 44-летний Дмитрий Патрушев, который возглавляет Минсельхоз.

В то же время, Ижак уверен, что кремлевские элиты сломают схему мягкого транзита власти к «наследнику», поскольку российская политическая система напряжена до предела огромным числом внутренних противоречий. Пока ее сдерживает от открытой борьбы между отдельными группами лишь присутствие Путина. Но как только того не станет, спокойствие исчезнет. И в этой подковерной борьбе победит сильнейший.

В то же время, источник НВ в ГУР считает: «Вряд ли окружение может побудить Путина уйти с должности». Он напомнил, что в СССР генсеки умирали собственной смертью или становились жертвами переворота. Однако, пока в России нет признаков подготовки такового, говорит военный разведчик. Впрочем, по его словам, мятежи против диктаторов имеют одну особенность — мир узнает о них лишь после того, как они были либо реализованы, либо подавлены.

Ягун полагает, что Путин покинет Кремль так же, как это в свое время пришлось сделать советскому лидеру Никите Хрущеву. Речь идет о том, что в 1964 году несколько представителей советской верхушки на охоте обсудили план отстранения лидера и через несколько дней устроили тому обструкцию на заседании президиума партии. В итоге Хрущев был вынужден оставить свой пост и добровольно отправился на пенсию.



В случае с Путиным в роли «охотников» -заговорщиков могут выступить президент Роснефти Игорь Сечин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а также директор ФСБ Бортников и министр оборны РФ Сергей Шойгу. Правда, до конца войны вероятность такого развития ситуации минимальна, считает Ягун.

Роман Цимбалюк, корреспондент агентства УНИАН, который последним из всех официальных представителей украинских СМИ покинул Москву, напоминает, что транзит власти в России обсуждают последние 15−20 лет и ничего не происходит. «Я бы его [Путина] еще не хоронил. Россия устроена так, что срок пребывания Путина в Кремле зависит от его желания», — заявил он НВ.

В марте Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных Путину, которые задумали его убить.

Сообщалось также, что часть российской политической элиты РФ рассматривает как преемника Путина директора ФСБ Александра Бортникова.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.