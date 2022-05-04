«Сложно даже выговорить». Кремль отказался от термина «денацификация», опросы показали, что жители страны-агрессора его не понимают — СМИ 4 мая, 11:33 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Кремль отказывается от термина «денацификация», потому что опросы показали, что россияне его не понимают, сообщает Проект.

Война России против Украины — главные события 4 мая

По данным издания, почти сразу выяснилось, что этот термин — неудачный. Примерно через неделю после начала войны России против Украины Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом об отношении россиян к основным тезисам пропаганды.

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Проект со ссылкой на четырех собеседников близких к Кремлю, социологов и политтехнологов сообщил, что респонденты не смогли толком объяснить, что означает «денацификация». Один из собеседников добавил, что людям было сложно даже выговорить это слово.

«После этого у нас начался бардак — каждую неделю искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось», — сказал собеседник, близкий к Кремлю.

В итоге решили резко сократить использование слова «денацификация» в эфире, но совсем отказаться от него было невозможно — нельзя просто забыть озвученную российским диктатором Владимиром Путиным «цель».

Проект сообщает, что сокращение этого термина хорошо видно по эфирам программы пропагандиста Дмитрия Киселева. В первом после начала войны выпуске он не менее семи минут разъяснял смысл «денацификации». Но уже в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал это по разу за весь выпуск.

В своем выступлении 24 февраля Путин назвал целями войны «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

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