В день мятежа Пригожина Путин отдыхал на яхте в Петербурге — журналист 1 июля, 20:53 Путин отдыхал на яхте в Петербурге в день пригожинского бунта (архивное фото за 2021 год) (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

По данным российских журналистов, в день мятежа ЧВК Вагнер Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин наблюдал за фестивалем Алые паруса в Санкт-Петербурге с борта яхты олигарха Юрия Ковальчука.

Российский оппозиционный журналист Михаил Зыгарь в колонке для The New York Times пишет, что Путин никогда не пропускает Алые паруса — праздник выпускников в своем родном городе. И этот год не стал исключением, несмотря на то что главарь вагнеровцев Евгений Пригожин вел своих наемников на Москву.

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Как сообщает Зыгарь, 24 июня Путин наблюдал за Алыми парусами с борта яхты своего друга олигарха Юрия Ковальчука.

Источники журналиста называют это «самым ярким свидетельством того, что Путин оторван от реальности».

«Он по-прежнему считает, что у него все под контролем и что мятеж Пригожина никак не повлиял на политическую ситуацию. Но он ошибается. […] Многие, с кем я разговаривал, считают, что путинская система правления просто не может продолжаться долго», — пишет Зыгарь.

Российская журналистка Юлия Таратута в видеоколонке для оппозиционного телеканала Дождь сообщила, ссылаясь на знакомых с ситуацией собеседников, что на празднике Путину презентовали новую яхту — взамен конфискованной в Италии из-за санкций Шахерезады. По словам источников, подарок готовил лично Ковальчук.

«Строили яхту то ли три года, то ли целых пять — тут версии расходятся. Доподлинно известно лишь одно: дарение состоялось. Не помешали ни война с Украиной, ни мятеж Пригожина, ни бомбежка Ростова с Воронежем», — говорит Таратута.

24 июня — когда вагнеровцы Пригожина шли на Москву — специальный самолет Ил96 с бортовым номером RSD697 Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга, но вскоре пропал с радаров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом отрицал, что Путин вылетел в Петербург и утверждал, что Путин не планирует быть на Алых парусах.

В ночь на 25 июня два самолета Путина специального летного отряда Россия вернулись в Москву, и только вечером появилось обращение Путина в связи с ситуацией с Пригожиным.