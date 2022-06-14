«Обычная шантрапа». Путин — это яркий представитель остатков тоталитаризма — историк 14 июня, 15:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Псевдоисторические тезисы российского диктатора Владимира Путина лишь демонстрируют то, что он остаток тоталитаризма, который строит собственную Северную Корею, рассказал Радио НВ историк Александр Алферов.

— Какие такие территории, если мы берём заявления Путина вот эти, возвращал Петр I и куда? Когда мы говорим о заявлениях россиян о каком-либо возвращении, всегда получается, что речь идет обычно об оккупации.

Видео дня

— Совершенно верно. Любая империя, мы должны понимать, что империи мыслят совсем другими критериями, чем обычные люди. Любая империя, когда нападает на другую страну, может это обосновать своими собственными потребностями, и этого будет достаточно, чтобы объявить ту или иную землю в перспективе колонией Британии, или Франции, или Германии, Австро-Венгрии… То есть мы с вами говорим о том, что империя не имеет никакой цели кому-то обосновывать, кроме собственных нужд. Поэтому Петр I поступал так же в контексте империи, которая тогда только рождалась из Московского царства. Тогда империя претендовала на все, что вокруг нее, это закономерности. Но тут нужно заметить, что сам Петр I, на самом деле его военная политика шла 21 год, с этой Северной войной. И этот месседж Путина был кроме того, что мы возвращаем что-то, то этот месседж был таким, что мы когда-то долго воевали, действительно, 21 год войны — это долгий период. И Путин, ничего не сказав своим молодым бизнесменам о том, что их бизнес будет загнивать без импортного товара, без IT-технологии; но он так же и не сказал, что это все из-за войны. Он ни слова не сказал об оккупации части Украины, но сказал, что 21 год Петр воевал и собирал земли.

Для обычных людей, сидевших перед ним, очевидно, это было просто катастрофическое заявление, мы видели это по безумным глазам. Для них это было вообще удивительно, слышно на бизнес-форуме о том, что война может идти 21 год. Потому что бизнес, деньги любят тишину, деньги не любят войны, кроме государственных, конечно. Поэтому для них это было дико. И, очевидно, они даже пропустили это сравнение Владимира Путина себя с Петром. Так получилось, что хотел сравнить себя с Петром, а сравнил на самом деле с Петрушкой, с кукольным персонажем. Такой скоморох, бегающий с палкой, который всех лупит, пока его добрые силы не посадят на место.

Петр I для Путина, может быть, и маркер, как и для россиян, но это тоже такой очень массивный миф. Потому что все, что делал Петр, если мы посмотрим историю России, все его реформы потерпели крах после его смерти, потому что никто их не продолжал. Никто не вкладывал деньги в море, в которое он пытался выйти, никто не пытался продолжить другие реформы Петра (укрепление, оборону, фортификацию), это уже будет позже. По сути, Петр остался одним из маркеров идеологического процесса. Хочу напомнить, что Петр I, когда воевал в Северной войне с 1700 года по 1721 год, на самом деле это были захватнические войны, которые шли за территории, утратившие свою суверенность. Там была Швеция, другие страны, поэтому Петр ничего не возвращал.

— А этот мем, который мы знаем и который в русской историографии есть, что Петр «прорубил окно в Европу». Кстати, удивительно, что тот человек, который сейчас забивает все оставшиеся щели, ведущие из России в Европу, досками; что он сравнивает себя с Петром I. Насколько это характеризовало эту личность, действительно ли он был европейцем?

— Давайте так, если Украина хочет вступить в Евросоюз, есть какая-то цель у людей, и, очевидно, это не цель поехать всей страной работать в Европу. Мы ощущаем себя европейцами, ощущаем себя частью этого общества, европейской цивилизации. Нам, украинцам, это нужно для того, чтобы больше инкорпорироваться в культуру, от которой нас оторвали. Мы же говорим о том, что хотим за счет этой инкорпорации в Евросоюз отстроить себе не только дороги, а построить музеи, места, где можно будет попутешествовать. То есть мы чувствуем, что Европа нам нужна потому, что мы сами являемся частью Европы. Зачем россияне пробивали окно в Европу? Это все история еще со времен Ивана Грозного, который тоже начал войны за выход на море. Зачем нации крепостных Европа? Зачем это «окно», если существует только аристократия и крепостные, которым понятно, что нечего есть, их на собак меняют? Зачем пробиваться в море, зачем в Европу?

А очень просто: дело в том, что все элиты в любое время нуждаются в импорте для роскоши. Украинским элитам не хочется пить наше, им хочется пить французское вино, им хочется есть сыр с плесенью, а не карпатский сыр. И в то время элитам хотелось также иметь какое-то мыло, бальзамы, подвески европейского сорта. И это было дорого, потому что нужно было платить очень много денег посредникам. И понятно, что поэтому московиты неоднократно начинали себе рубить окно в Европу, выход к морю, где можно было бы торговать для того, чтобы получать эти «безделушки» для аристократов, для дворян, служащих. Не о народе речь шла, так же и во времена Петра речь не шла о народе, потому что правили 20−30 тысяч дворян, дворянских семей, которые были офицерами, чиновниками. То есть крепостные воевали для того, чтобы элита получала средства роскоши, вот и все, вот и вся Европа. И мы сегодня видим, как они же после санкций 2014 года начали покупать, нуждаться в испанских винах, покупают в Беларуси «белорусские вина».

— Мидии, креветки.

— Да-да. На самом деле, мы должны понимать, что Россия никогда не прорубала окно для людей, это было всегда окно элит просто для того, чтобы получить прихоти.

— Я вас еще относительно элит хотел кое-что спросить в контексте этого сравнения Путина с разными императорами. Он когда-то Александром III восхищался, клал цветы к его памятнику. Когда Путин сравнивает себя с императорами, насколько мы знаем императорские семьи, их постоянно учили, вокруг них были какие-то иностранные няни. Половина этих императоров были ввезены в Россию, будем говорить прямо. Уместно ли человеку, вышедшему из КГБ и имеющему соответствующую базу, сравнивать себя с теми российскими императорами?

— Человек, сидящий в Кремле 20 лет в этих георгиевских залах, торжественности, у него так или иначе будет возникать это видение себя обладателем. Мы можем только представить, какая концентрация власти есть у этого полковника КГБ, сидящего в роскоши, знающего, что в принципе от его слова зависит, будет ли жить Немцов или не будет жить Немцов, что делать с Новодворской и тому подобное. И вот эта концентрация власти не присуща в целом монархическим домам, потому что там понимали, что ребенок, растущий с самого детства с пониманием, что ему нужно получить хорошее образование, общаться, знать своих подданных, знать свой народ.

Здесь же мы говорим о том, что в результате небольшого переворота, мы до конца не знаем, как он происходил, Ельцин сдал власть и бывший полковник КГБ пришел к креслу очередной империи под названием Российская Федерация. И вот Путин — это яркий представитель этих остатков тоталитарных систем, где человек, приходящий к власти через перевороты, через силовые средства, продолжает получать власть. Это выглядит более интеллигентно, чем у Лукашенко, но это все равно одна структура. Поэтому, когда говорят о том, что Путин хочет себя видеть или не хочет императором, чтобы быть императором, нужно было готовиться к императорскому трону.

Николай II не готовился, он был помоложе, поэтому позволил себе сделать татуировку в виде дракона. Позволял курить, напиваться и был просто таким обычным офицером. Но судьба вынесла его, он все же унаследовал трон. Но даже несмотря на это, человек был высокообразован, что бы мы там ни говорили. Чего нельзя сказать о Путине, человеке, который думает, что его мнение является принципиально единственно важным и единственно верным. Видите, как он знает историю, в контексте искажений, что он что-то оторвал и этот факт запустил в свою речь, которая затем записывается, как в Северной Корее, на бумажке, затем прорабатывается. Поэтому это как раз черта, присущая не имперским правителям или монархам. Это обычная шантрапа, которая пришла к власти и создает Северную Корею.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.