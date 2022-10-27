«Все понимают, что Путин ошибся и проигрывает». Российские элиты начинают обсуждать будущее без диктатора — The Economist 27 октября, 15:15 Сюжет Переломными моментами, разрушившими «ауру силы» Путина, The Economist называет фарс аннексии 30 сентября (на фото церемония в Кремле) и мобилизацию в РФ (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Российская элита начинает задумываться о будущем без Владимира Путина, пишет журнал The Economist.

И если раньше смещение диктатора казалось российским элитам немыслимым, то теперь такой вариант хотя бы «может быть рассмотрен», отмечают журналисты Economist. С помощью ряда экспертов и источников они попытались проанализировать настроения в высших эшелонах РФ после восьми месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

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«Что дальше? Есть ли жизнь после Путина? Как он уйдет и кто его заменит?» — вот вопросы, которые, как пишет издание, «будоражат умы российской элиты, ее бюрократов и бизнесменов». Все они вынуждены наблюдать за тем, как наступает украинская армия, из России «бегут таланты», а Запад отказывается отступать перед лицом энергетического и ядерного шантажа Владимира Путина. «В московских ресторанах и на кухнях [звучит] много проклятий и гневных разговоров, — говорит один из представителей российской элиты. — Все понимают, что Путин ошибся и проигрывает».

Это не означает, что Путин вот-вот выйдет из игры, будет свергнут или применит ядерное оружие, поясняет The Economist. «Это означает, что те, кто управляет страной и владеет ее активами, теряют доверие. Политическая система России, похоже, вступает в самый бурный период своей постсоветской истории. Западные правительства тоже начинают беспокоиться о том, что Россия может стать неуправляемой», — пишет издание.

Журнал приводит мнение российского политолога Кирилла Рогова, который напоминает, что еще никогда за 23 года своего правления Владимир Путин не оказывался в такой ситуации. В прошлом ему удавалось избегать ответственности и сохранять имидж «сильного лидера» в других сложных, хотя и менее масштабных ситуациях — таких как гибель подводной лодки Курск и 118 членов ее экипажа в 2000 году или теракт в школе Беслана в 2004 году, штурм которой окончился гибелью 333 человек. «Сейчас он планирует и осуществляет операции, которые явно проваливаются», — подчеркивает Рогов.

Вторжение в Украину 24 февраля 2022 года стало шоком для российского истеблишмента, который убедил себя в том, что Путин не пойдет на риск полномасштабной войны, напоминает The Economist. Однако на некоторые время российские элиты успокоило сочетание первоначальных, пусть и ограниченных, военных успехов армии РФ, отсутствие экономического коллапса в России и ранние попытки мирных переговоров. «Возможно, помогло и пьянство — проблема стала настолько острой, что Путин даже начал поднимать эту тему публично», — напоминает издание. Некоторые представители элиты какое-то время даже убеждали себя, что Путин не может проиграть.



Однако такую точку зрения разрушила объявленная Путиным «частичная» мобилизация. Она доказала, что его «специальная военная операция» дает сбои и втягивает страну в конфликт еще глубже. А массовое бегство из РФ и многочисленные случаи уклонения от призыва показали, что попытка Путина превратить свою авантюру в новую «Великую Отечественную войну» пока не увенчалась успехом. «Мобилизация нарушила основное условие молчаливого согласия общества с войной: что она не требует активного участия [обычных россиян]», — констатирует издание.

Путин не может выиграть свою войну, «потому что с самого начала у нее не было четких целей; а потеряв так много, он не может и покончить с ней, не претерпев глубокого унижения». Даже если боевые действия в Украине прекратятся, возвращение к мирной довоенной жизни со столь воинствующим диктатором практически невозможно, прогнозирует издание. Тем временем на экономике РФ начинают все больше сказываться санкции и отток наиболее квалифицированной и образованной рабочей силы; а потребительское доверие катится вниз.

«Церемония» в Кремле 30 сентября, когда Путин произнес очередную речь против Запада и попытался аннексировать территории Украины, которые он не контролирует, «была настолько абсурдной, что, вероятно, подорвала его „ауру силы“ даже внутри России», пишет журнал. Как объясняет политолог Татьяна Становая: «До сентября российские элиты делали прагматичный выбор в поддержку Путина, однако дело зашло так далеко, что теперь им, возможно, придется выбирать между различными проигрышными сценариями».

Военное поражение России вполне может привести к краху режима со всеми вытекающими отсюда рисками для тех, кто его поддерживал, напоминает The Economist. С учетом этого воинственность диктатора «поднимает вопрос о том, готовы ли российские элиты оставаться с Путиным до конца, особенно на фоне растущих угроз применения ядерного оружия», отмечает Становая. Из предполагаемого источника стабильности Путин превратился в источник опасности.

Аббас Галямов — ранее работавший в Кремле политолог — утверждает, что в ближайшие несколько недель и месяцев элита РФ, члены которой всегда верили в способность Путина сохранить свой режим (а вместе с ним и их самих), поймет: именно от них зависит возможность спасти систему и даже свою жизнь. По словам Галямова, это усилит поиск возможного преемника внутри системы.



В список потенциальных кандидатов Галямов включил бы Дмитрия Патрушева, сына Николая Патрушева, который является секретарем Совета безопасности РФ и одним из главных идеологов режима. Патрушев-младший ранее занимал должность министра. Даже представляя свою «режимную» семью, он мог бы рассматриваться как «новое лицо» из-за относительной молодости [Дмитрию Патрушеву 45 лет]. Более знакомые варианты включают Сергея Кириенко, заместителя главы администрации Кремля; Сергея Собянина, мэра Москвы, и Михаила Мишустина — премьер-министра РФ, который мог бы заключить союз с некоторыми силовиками и сыграть роль «умеренного» переговорщика с Западом, полагает The Economist.

Тем не менее, в своей недавней колонке в Washington Post российский оппозиционер Алексей Навальный назвал «как минимум наивной» надежду на то, что со сменой Путина «на другого представителя его элиты (например, в результате пресловутого раскола) взгляд на войну вообще, а тем более войну за „наследство СССР“, изменится». По словам Навального, единственный способ остановить бесконечный цикл российского имперского национализма — это децентрализация власти в России и превращение ее в парламентскую республику. В колонке, выглядевшей как обращение к российской элите, Навальный утверждал, что «парламентская демократия — весьма рациональный и желанный выбор для многих политических группировок, действующих вокруг Путина». «Она дает им возможность сохранить влияние и бороться за власть, гарантируя при этом, что они не будут уничтожены группировкой более агрессивной», — убежден оппозиционер.

Такая «более агрессивная группировка» уже начала проявлять себя публично, констатирует The Economist. В нее издание включает Евгения Пригожина, бывшего уголовного преступника, который известен как «повар Путина» и возглавляет группу наемников ЧВК Вагнера. А еще — Рамзана Кадырова, чеченского диктатора, который фактически располагает собственной армией. Оба они считаются персонально лояльными Путину. Однако политолог Екатерина Шульман сравнила людей Пригожина с опричниками — репрессивной личной гвардией, созданной Иваном Грозным, — которые погрузили страну в хаос.

«Российский диктатор начал войну с намерением превратить Украину в failed state, несостоявшееся государство. Вместо этого он быстро превращает в такое государство Россию», — завершает материал The Economist.