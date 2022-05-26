«Ранеными военными» на видео с Путиным из госпиталя оказались сотрудники ФСО или ФСБ — СМИ
Героями ролика с Путиным оказались сотрудники ФСО или ФСБ (Фото:medialeaks.ru)
Видео, где кремлевский диктатор Владимир Путин встречается с якобы «ранеными солдатами, которые участвовали в спецоперации», может быть постановочным, сообщает Medialeaks.
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Зрители заподозрили, что герои ролика могут быть подставными лицами в исполнении сотрудников Федеральной службы охраны или Федеральной службы безопасности.
Зрители заподозрили, что им показывают фейк, поскольку «военные» выглядели слишком здоровыми: на них нет ни бинтов, ни повязок.
К тому же, комментаторы обратили внимание, что палаты выглядят необжитыми — на койках нет ничего, кроме подушек и простыней.
Кроме того, одного из «бойцов» ранее уже замечали рядом с Путиным.
Пользователи отметили, что Путин очень редко появляется в общественных учреждениях и общается с гражданами. Из-за этого пользователи Сети предположили, что ролик снимали в бункере.
Зрители обратили внимание, что военные не отдали честь президенту РФ.
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