«Ранеными военными» на видео с Путиным из госпиталя оказались сотрудники ФСО или ФСБ — СМИ

26 мая, 14:47
Цей матеріал також доступний українською
Героями ролика с Путиным оказались сотрудники ФСО или ФСБ (Фото:medialeaks.ru)

Героями ролика с Путиным оказались сотрудники ФСО или ФСБ (Фото:medialeaks.ru)

Видео, где кремлевский диктатор Владимир Путин встречается с якобы «ранеными солдатами, которые участвовали в спецоперации», может быть постановочным, сообщает Medialeaks.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Зрители заподозрили, что герои ролика могут быть подставными лицами в исполнении сотрудников Федеральной службы охраны или Федеральной службы безопасности.

Видео дня

Зрители заподозрили, что им показывают фейк, поскольку «военные» выглядели слишком здоровыми: на них нет ни бинтов, ни повязок.

К тому же, комментаторы обратили внимание, что палаты выглядят необжитыми — на койках нет ничего, кроме подушек и простыней.

Кроме того, одного из «бойцов» ранее уже замечали рядом с Путиным.

Кадр видео
Фото: Кадр видео
Кадр видео
Фото: Кадр видео

Пользователи отметили, что Путин очень редко появляется в общественных учреждениях и общается с гражданами. Из-за этого пользователи Сети предположили, что ролик снимали в бункере.

Зрители обратили внимание, что военные не отдали честь президенту РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Фейк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X