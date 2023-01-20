Путин окружил себя пенсионерами. В ГУР оценили споры между приближенными к диктатору 20 января, 16:56 Владимир Путин и Валерий Герасимов, 21 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Представитель прессслужбы ГУР Украины Андрей Юсов рассказал в эфире Radio NV о спорах в окружении российского диктатора Владимира Путина.

«Чем успешнее действия украинских сил обороны, чем интенсивнее освобождаются наши территории и чем больше гибнет россиян, тем больше будут усиливаться противоречия внутри этой „банки с пауками“, которые называют башнями Кремля или кремлевской верхушкой», — отметил Юсов в эфире Radio NV.

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Он обратил внимание, что в настоящее время главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин, недавно возглавлявший российские оккупационные силы в Украине, владелец ПВК Вагнера Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров «сдвигаются с некоторых позиций, по крайней мере публичных». На них возвращаются начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов, которого Путин недавно назначил командовать оккупационными войсками в Украине вместо Суровикина, и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Но в конце концов даже эти изменения, сам факт этих очередных изменений ослабляет российскую армию, потому что когда мы говорим о Герасимове, мы говорим о человеке позапрошлого поколения, человеке уже в возрасте, глубоком, который явно не может говорить о каких-то инновационных подходах, современных подходах. И там вся команда такая, Путин себя окружает примерно вот такими пенсионерами, которые смотрят в прошлое, а не в будущее», — пояснил представитель ГУР.

«Суровикин и Пригожин — это, конечно, преступники, но преступники, которые колоссальными потерями и ресурсами хоть какие-то результаты могли бы [показать]. Пока что наибольшие результаты того же Герасимова — больше в теоретической плоскости книжки или провальное начало так называемой «СВО» против Украины», — добавил Юсов.

Он прогнозирует, что противоречия в окружении российского диктатора будут продолжаться.

11 января Минобороны России неожиданно открыто объявило о серьезных перестановках в командовании оккупационных войск РФ в Украине. Вместо Сергея Суровикина, назначенного всего три месяца назад, их возглавил Валерий Герасимов, начальник Генштаба армии РФ.

Герасимов при этом сохранил должность начальника Генштаба, на которой работает более десяти лет, и получил троих заместителей в командовании российскими войсками в Украине. Ими стали:

главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин,



главнокомандующий российскими Сухопутными войсками Олег Салюков,

заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким.