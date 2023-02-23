Путин надеется: война — на десятилетие. Диктатор очень боится Байдена и помощи США Украине — интервью с Преображенским 23 февраля, 08:35 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием решил проигнорировать приезд президента США Джо Байдена в Киев, заметил политолог Иван Преображенский.

Это означает, по мнению эксперта, что страх диктатора по этому поводу очень силен.

В то же время, отмечает политолог, Путин надеется, что война против Украины продлится десятилетия.

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Какую прогнозируемую чушь нёс диктатор во время своего обращения, Преображенский проанализировал во время интервью Radio NV.

— К сожалению, мы вынуждены обсуждать это длинное послание Путина к Федеральному собранию. Его долго анонсировали, обещали, что это программный текст. Что вы там услышали?

— Начнем с того, что они каждый раз так анонсируют и обещают, что это будет программный текст. Но самый показательный комментарий дал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, прямо перед самим посланием, ответив на вопрос, что обсуждать будут 2022 год в первую очередь.

Всегда послание было документом, обращенным как бы в будущее. Теперь у России после войны, которую она в 2022 году начала, никакого будущего по сути символически нет. Она будет жить в 2022 году в лучшем случае, если не проваливаться куда-то глубже. Это первая история.

Вторая история состоит в том, что в послании, кроме ожидавшегося многими экспертами приостановления участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, никаких серьезных новостей не прозвучало.

Что Путин сказал? Война будет долгой. И он это подтвердил тем, что начал рассуждать о том, какая прекрасная в России молодежь и как она тоже сможет сформироваться как личности, убивая жителей соседнего государства. Из чего мы заключаем, что для нынешних российских школьников он прогнозирует возможность еще повоевать. Он надеется, что эта война на десятилетия.

Что он еще сказал? Что раздаст всем сестрам по серьгам. Участники так называемой «специальной военной операции», то есть военной агрессии, получат кучу социальных бонусов, а также их семьи. Это тоже было прогнозируемо. Что они станут костяком нынешнего режима. Это тоже прогнозируемо в той части, что средний российский чиновник, особенно региональный, низшего звена, не склонен активно поддерживать путинскую агрессивную политику. Он привык саботировать любые решения начальства и ему совершенно наплевать, насколько политически важно начальству сейчас чего-то добиться. И в данном случае они продолжают их саботировать. Путин хочет рассадить там людей с автоматами в кожанках, с Маузерами. Мы все это знаем из фильмов о российской гражданской войне и о 1920-х годах в Советском Союзе.

Еще что-то? Рассуждения о том, что Россия будет в любом случае продолжать воевать. И если вдруг Запад будет передавать Украине более дальнобойное оружие, Россия будет стремиться отодвинуть якобы эту угрозу как можно дальше от своих границ. Это очевидная чушь, потому что таких ресурсов у России нет. А если бы они были, она бы давно уже «отодвинула» эту границу на границу Европейского Союза, просто оккупировав бы Украину, что она и пыталась сделать. Но все это России не удалось, не удастся и в будущем.

Его пожелания по выпуску новых вооружений — это все тоже абсолютная чепуха, потому что реальные возможности российского ВПК прекрасно известны.

Последний пассаж, который относительно важен, — это то, что большая часть послания была обращением к российскому правящему классу. Не даром он на 21 февраля назначил это выступление: 21 февраля 2022 года он публично унизил всех российских высших чиновников, заставив их публично поддержать начинаемую им военную агрессию. И сейчас они все собрались снова в зале. И он показывает, что за год никто серьезно ему не изменил, а те несколько человек из крупного бизнеса, которые покинули страну (о них он отдельно тоже сказал), сидят в своих арестованных домах, не могут пользоваться своими капиталами, и он ждет их назад в Россию. Для российского правящего класса никакой стратегии выхода: предательства Путина, бегства от него за этот год не возникло и Путин этому очень рад.

— Ожидали, что будет заявление о переведении экономики на военные рельсы или «мобилизуем еще 500 тысяч человек!». Как вы оцениваете, что «не будет пушек вместо масла»? На что будет способен российский ВПК, если пушек вместо масла не предлагают населению?