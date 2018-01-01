Путин объяснил, почему избегает телефонного разговора с Порошенко
Глава Кремля Владимир Путин подтвердил, что уклоняется от телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко после захвата Россией моряков ВМС ВСУ в районе Керченского пролива.
Как пояснил глава РФ, он опасается, что разрешение этого конфликта сыграет в пользу украинского лидера во время президентских выборов.
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"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - сказал Путин.
По словам президента РФ, Порошенко на фоне российской провокации против украинских моряков хочет "продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.
На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.
ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.
Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Реконструкция событий в Керченском проливе
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