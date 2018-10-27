27 октября 2018, суббота

Путин - об истинных мучениках и Лукашенко - о настоящих "мужиках". Топ-5 цитат недели

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Владимир Путин заявил, что оппоненты его страны

Владимир Путин заявил, что оппоненты его страны "просто сдохнут"

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Сегодня девушка хочет, чтобы рядом с ней был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, предложил отправлять студентов вузов на военную службу во время каникул.

2. Мы как мученики попадаем в рай. А они просто сдохнут.

Владимир Путин, президент России, во время заседания дискуссионного клуба Валдай прокомментировал возможный ядерный удар по его стране.

3. Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, в эфире телеканала ICTV после обнародования решения о повышении цен на газ на 23,5% исключил еще одно повышение. Однако, по данным СМИ, МВФ ждет нового повышения на 15% уже весной, а затем еще одного осенью.

4. Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками, он сам стал раскольником.

Кирилл, глава РПЦ, отреагировал на решение Константинопольского патриархата восстановить канонический статус патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария. 

5. Это были десятки пьяниц, которые устроили беспорядки. Эскалатор сломался, потому что люди прыгали на нем.

Маттео Сальвини, глава МВД Италии, назвал причину аварии эскалатора в римском метро, в результате которой пострадали находившиеся там болельщики московской футбольной команды ЦСКА.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №39 от 25 октября 2018 года.

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