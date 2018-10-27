Путин - об истинных мучениках и Лукашенко - о настоящих "мужиках". Топ-5 цитат недели

Владимир Путин заявил, что оппоненты его страны "просто сдохнут"

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Сегодня девушка хочет, чтобы рядом с ней был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, предложил отправлять студентов вузов на военную службу во время каникул.

2. Мы как мученики попадаем в рай. А они просто сдохнут.

Владимир Путин, президент России, во время заседания дискуссионного клуба Валдай прокомментировал возможный ядерный удар по его стране.

3. Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, в эфире телеканала ICTV после обнародования решения о повышении цен на газ на 23,5% исключил еще одно повышение. Однако, по данным СМИ, МВФ ждет нового повышения на 15% уже весной, а затем еще одного осенью.

4. Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками, он сам стал раскольником.

Кирилл, глава РПЦ, отреагировал на решение Константинопольского патриархата восстановить канонический статус патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария.

5. Это были десятки пьяниц, которые устроили беспорядки. Эскалатор сломался, потому что люди прыгали на нем.

Маттео Сальвини, глава МВД Италии, назвал причину аварии эскалатора в римском метро, в результате которой пострадали находившиеся там болельщики московской футбольной команды ЦСКА.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №39 от 25 октября 2018 года.