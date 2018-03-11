Путин о возвращении Крыма Украине: Вы что, с ума сошли, что ли?

Президент России Владимир Путин не видит обстоятельств, при которых возможно было бы возвращение Крыма Украине.

Об этом он сказал в новом фильме Путин, который опубликовал пропагандист Дмитрий Киселев на своей странице в социальной сети Одноклассники.

На вопрос об обстоятельствах, при которых Россия могла бы вернуть Крым Украине, Путин ответил: "Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда".

Россия незаконно аннексировала Крым в начале 2014 года после оккупации полуострова и проведения там непризнанного мировым сообществом референдума.

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