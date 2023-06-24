Фантастические видео о Бандере и заоблачные цифры «потерь» ВСУ: о чем говорит истерика Путина — Фейгин 24 июня, 11:35 Недавно Путин озвучил нелепую легенду о местонахождении генерала Залужного (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters)

Несмотря на браваду в комментариях о контрнаступлении ВСУ, российский диктатор Владимир Путин все более заметно держится оправдывающегося тона в своих публичных заявлениях.

Об этом в интервью NV заявил Марк Фейгин, экс-депутат Госдумы РФ, изгнанный из профессии и из России московский адвокат, который сейчас известен в роли популярного видеоблогера.

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Фейгин прокомментировал заметные перемены во все более удивительных публичных выступлениях Путина. Так, на Петербургском экономическом форуме он вместо разговора об экономики он принялся демонстрировать ролики, посвященные Степану Бандере, а также стал неожиданно часто комментировать войну в Украине, всякий раз называя якобы «точные» цифры потерь техники ВСУ.

«Российский президент проигрывает в широком смысле. Я думаю, что это понимание приходит и он лихорадочно цепляется за последнюю возможность себя успокоить. Он самозомбирует себя или окружающих, пытается их все время убедить», — считает Марк Фейгин.

Он обратил внимание на постоянный «оправдывающийся, заискивающий тон, особенно на недавней встрече с российскими „военкорами“».

«Он невнятно улыбается, — такая блуждающая улыбка, рассказывает вещи совершенно невероятные: о потерях украинской армии в ходе контрнаступления, какие-то там совершенно завиральные идеи. Например, про главкома ВСУ Валерия Залужного говорит: тот, мол, за границей, — то есть намекает на трепанацию черепа и так далее. „Я так думаю“ — добавил при этом Путин. Все-таки оговаривается и понимает, что моментами это все как-то совсем заходит за флажки. Но тем не менее никакого другого эпитета мы не подберем к его поведению, кроме как неуверенность», — убежден Фейгин.

Он также полагает, что Путин верит Игорю Конашенкову, спикеру Минобороны РФ. «Путин ему точно верит, потому что повторяет его цифры потерь украинской армии, украинской техники. 3 июня Путин заявил, что с „начала контрнаступления ВСУ потеряло 160 танков и 360 бронемашин“. 16 июня у него „уничтожено“ 186 танков и 418 бронемашин, а 20 июня — 245 танков и „примерно“ 678 бронемашин, — напомнил Фейгин. — Но если „трупы солдат спрятали“, то технику-то как спрячешь? У вас же беспилотники, у вас разведка: покажите это гигантское количество подбитой техники».

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российского диктатора Владимира Путина могут "лишить жизнедеятельности", если он продолжит угрожать миру ядерным оружием.



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