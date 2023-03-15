Диктатор Путин назвал «чепухой» причастность Украины к подрывам Северных потоков 15 марта, 03:01 Диктатор Владимир Путин подозревает США (Фото:Sputnik/Vladimir Gerdo/Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал «полной чепухой» версию о причастности Украины к подрывам российских газопроводов Северный поток и Северный поток 2.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Я уверен, что это полная чушь. Взрыв такого рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, к тому же поддержанные всей мощью государства, обладающего определенными технологиями», — заявил диктатор.

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Он подчеркнул, что в инциденте в теории "могут быть заинтересованы США, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок".

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами были обнаружены остатки взрывчатки.

Кто виноват в этих инцидентах — вопрос открытый. В Польше и Украине заявляли о причастности России. А кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов».

В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с новыми разведданными США и говоривших на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не причастна к взрывам.