Новогодняя речь Путина показала, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство — ISW 1 января, 12:36 Путин не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Новогоднее обращение российского диктатора Владимира Путина стало очередным подтверждением того, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и продолжает сосредотачиваться на оправдании войны.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).



В своем новогоднем обращении Путин в очередной раз заявил о 2022-м как «годе сложных необходимых решений, важных шагов к достижению полного суверенитета и новой подлинной независимости России» и повторил пропагандистский тезис о «борьбе и защите нашего народа на наших собственных исторических территориях».

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Эта речь продолжила риторику Путина не только о том, что у России есть исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет РФ зависят от возобновления контроля над Украиной. Таким образом, Путин пытается считать победу в войне необходимой для дальнейшего существования России как независимого государства, отмечают аналитики.

В ISW считают, что такие заявления российского диктатора имели целью оправдать огромные потери России в войне и успокоить ультранационалистическое провоенное сообщество, регулярно требующее более агрессивных действий и еще больших расходов на войну против Украины.

Эти заявления также свидетельствуют о нежелании России рассматривать мирное разрешение войны на любых условиях, отличных от российских, отмечают в ISW.

«Путин вряд ли примет любой меньший результат, если Украина с помощью своих западных партнеров не сможет нанести новые масштабные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть оккупированной территории», — отмечают аналитики.

В ISW также обратили внимание, что Путин не использовал свою предновогоднюю речь для объявления о том, как российские военные намерены переломить свои неудачи в Украине и добиться максималистских целей.

Банальность большей части выступления согласовывается с предварительными оценками ISW о том, что Путин, возможно, отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию России, поскольку был не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне усиления критики относительно его ведения войны, отмечается в отчете.