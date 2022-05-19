«Вряд ли скончается на операционном столе». Огрызко рассказал о самом простом способе, как избавиться от Путина 19 мая, 08:43 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли скончается на операционном столе, а потому, по мнению бывшего министра иностранных дел Владимира Огрызко, Украине следует рассчитывать на международный трибунал и то, что управленца устранит собственное окружение.

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«Очень надеюсь, что после того, как приговор международного трибунала будет вынесен, пройдет совсем немного времени и Путин его же собственными подручными будет арестован, если он доживет до того момента, и передан этому международному трибуналу. Это самый простой способ избавиться от диктатора, это первое. И второе — обеспечить этой группе людей, которые пока вокруг Путина и будут на него списывать все грехи, более-менее нормальное существование, снятие санкций и других вещей, от которых они лично очень страдают», — рассказал Огрызко в эфире Радио НВ.

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В то же время дипломат уточнил, что для диктатора смерть из-за плохого состояния здоровья была бы слишком простой и банальной:

«Решение Международного уголовного трибунала — это лишь один из вариантов того, как можно избавиться от этого диктатора. Есть другие. Я бы не ставил на то, что он скончается на операционном столе — слишком это было бы просто и банально. Его слишком берегут столько лет эти армии медиков, которые не дают ему общаться практически ни с кем. Поэтому, думаю, вопрос будет в другом — насколько быстро группы влияния поймут, что его нужно реально отстранять от власти».

Все чаще западные СМИ пишут о здоровье Путина. В своих публикациях издания приписывают российскому диктатору целый ряд онкологических заболеваний, среди которых рак щитовидной железы, кишечника и крови, а также подозревают наличие болезни Паркинсона и даже психических расстройств.

Британский таблоид The Sun распространял информацию о том, что диктатору в ближайшее время могут сделать операцию из-за онкологического заболевания.

В украинской разведке тоже заявили, что Путин серьезно болен раком.

Однако, по мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что диктатор от болезней умрет в течение ближайшего года.

А дипломат Александр Хара считает, что Путин «переоценив свои силы и недооценив наши» имеет единственный достойный выход из войны в Украине — застрелиться, но, добавляет он, вряд ли у диктатора есть офицерская честь, поэтому он будет воевать «до последнего бурята».

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