«Лукашенко некем заменить». Кремль его не ликвидирует, Украине нужно быть готовой к агрессии с севера — интервью с Валерием Сахащиком 28 ноября, 10:38 Эксклюзив НВ Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

В Беларуси нет человека, способного заменить узурпатора Александра Лукашенка, а поэтому если Кремль решится его устранить, то последствия будут самые непредсказуемые, в том числе и для России.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик.

Также он проанализировал, что происходит внутри Беларуси в политической и военной сферах.

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— Глава МИД Беларуси Владимир Макей неожиданно скончался, ему было 64 года. Официальная версия — инфаркт миокарда. Тот факт, что это произошло прямо сейчас, вызывает много подозрений. Как вы считаете, что случилось?

— Я не люблю конспирологии. Я не буду говорить, что я имею какие-то инсайды и знаю точно, что с ним произошло, нет.

Я могу только сказать свое мнение. Я считаю, что для дела, которое мы делаем, это потеря, несмотря на то, что он был в противоположном лагере, несмотря на то, что он был в команде Лукашенко очень много лет. Я не буду обсуждать его личностные качества — идеальных людей на свете не бывает.

Любой человек, пробывший столько лет в нынешнем управлении Беларусью, несомненно имеет профессиональную деформацию. Но вместе с тем, этот человек был несомненно каким-то мостиком между Лукашенко и Западом. И я позволю себе предположить, что Лукашенко все время искал возможности мостик этот укрепить, убедить Запад любить его таким, какой он есть. И это давало какой-то шанс Беларуси на какое-то не очень кровавое будущее.

Я не верю, что западные цивилизованные страны видели политическую перспективу в личности Лукашенко, и разговаривали бы с ним, как с президентом. Но я вполне допускаю, что Лукашенко смог бы найти такой вариант, который бы устроил всех. Что ему предложили [бы] гарантии какой-то его личной безопасности в каком-то Катаре (не знаю где у него все приготовлено), и он мог бы оставить в покое страну, и позволить стране без гражданской войны произвести демократические перемены.

На сегодняшний день я боюсь, что полноценно заменить Макея некем. И это может быть проблемой. Это может вызвать такие последствия, что Россия возьмет Лукашенко на совсем короткий поводок. И это может обернуться плохо.

— Мы же можем утверждать, что устранение либо вот такая внезапная смерть главы МИД, который считался некоторое время назад прозападным дипломатом, на руку России?

— Это утверждать мы можем, конечно же.

— Сталкивались ли вы когда-либо с Макеем? Насколько он был влиятельным в окружении Лукашенко?

— Нет, мне не приходилось лично никогда с ним иметь дело. Влиятельных лиц в окружении Лукашенко нет. У нас театр одного актера в Беларуси.

— Была аналитика института Роберта Лансинга, в которой написали о том, что Кремль готовит ликвидацию Лукашенко для того, чтобы контролировать белорусскую армию. И на следующий день мы видим, что скоропостижно умирает глава белорусского МИД. Насколько сейчас серьезной может быть угроза для Лукашенко непосредственно от Кремля?

— Я думаю, что у Лукашенко настолько хорошо поставлена система его личной охраны, что весьма трудно к нему подобраться и что-либо сделать. Я не особо верю.

Я очень хорошо знаю людей, которые занимают руководящие посты первой величины в Совете безопасности и Вооруженных силах. Несмотря на то, что многие из них этнические русские, что их ничего не связывает с Беларусью, я все равно не очень верю в то, что они могли бы физически устранить Лукашенко. Просто сама система отбора руководящих кадров не предполагает возможности человеку решительному, с какой-то волей, способному на серьезный поступок, туда попасть. Поэтому думаю, что нет.

Я не очень верю в то, что Россия собиралась устранить [Лукашенко]. В этой непростой ситуации для России какая-то стабильность ей тоже нужна. Как бы то ни было, на сегодняшний день Беларусь предоставляет России свою территорию, свои полигоны, свои аэродромы, стартовые площадки. И для России это неплохо.

А что будет, если произойдут какие-то вдруг непредвиденные перемены? Никто не знает, не послужит ли это триггером для нового всплеска. Ведь эти сотни тысяч, миллионы людей, которые выходили в 2020 году, никуда не делись. [Их количество] только увеличились, потому что каток репрессий катится дальше — все новых и новых людей осуждают невинно. И каждый человек, прошедший через репрессии, становится врагом режима.

Как только представится момент, все эти люди выйдут. И в этот раз выйдут уже не с цветочками и шариками.

— Могла ли подобная публикация о том, что Кремль готовит ликвидацию Лукашенко, быть способом давления на самого Лукашенко? Могло ли это быть сигналом для Лукашенко, что «мы думаем над тем, если ты сейчас не введешь свои войска на территорию Украины, то, возможно, тебе придется попрощаться с жизнью»?

— Я вполне допускаю, что различные методы психологического воздействия на Лукашенко Россия использует. Но я не очень верю, что получится что-то хорошее для России, если они Лукашенко устранят. Думаю, что они должны это понимать.

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Слишком много держится на одной личности Лукашенко. Слишком много лет он выстраивал систему управления государством так, чтобы он был один, чтобы никто больше не смог ничего решать. И реально в Беларуси нет человека, способного его заменить. Много чего нарушится, последствия будут самые непредсказуемые, в том числе и для России.

— В этом аналитическом отчете говорится о том, что кресло президента Беларуси может занять действующий генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Знаете ли вы что-либо об этом человеке? Что он собой представляет?

— Да, я хорошо его знаю. Я даже когда-то помогал ему делать дипломную работу. Мы вместе учились в академии, он на два года старше меня.

Я не верю, что Вячеслав Зась смог бы рискнуть взять на себя такую ответственность и стать руководителем страны.

— Почему вы так считаете?

— В силу личностных качеств Зася.

Это очень на самом деле серьезно, в стране не все так хорошо. Одно дело принимать страну, как, например, любую какую-то цивилизованную европейскую страну, где работают институты демократии, где есть разделение ветвей власти, система сдержек и противовесов, есть какие-то традиции.

Но Беларусь же в абсолютно другой ситуации. И это будет очень тяжелая роль. Я не допускаю того, что Зась бы решился. Разве что ему в России много-много всего пообещали. Это быть марионеткой в руках России, никак иначе. Самостоятельно он управлять страной точно не смог бы.

— Хочу поговорить об угрозе для Украины со стороны Беларуси. Было сообщение главного управления разведки Министерства обороны Украины о том, что информация о якобы планах россиян атаковать Украину со стороны Беларуси в конце ноября не соответствует действительности. Как формируется ударная группировка на территории Беларуси? Что вы знаете об этом?

— Разные структуры с разной направленностью работы имеют разные методики в оценке ситуации. Я понимаю работу ГУР: им нужно выяснить вероятность в процентах, это 10% или 90%.

Я немножко по-другому к этому подхожу. Я обыкновенный военный, поэтому оцениваю, вероятность есть или вероятности нет? Если она есть, пусть даже не такая большая, я должен быть готов к тому, чтобы сработать.

Я считаю, что вероятность есть. У меня нет никаких оснований полагать, что ударная группировка создана или создание находится в такой стадии, что угроза вероятна в ближайшее время. Кажется, что нет.

Но вместе с тем на территории Беларуси присутствует довольно-таки значительная группировка российских войск. И вот эти бесконечные тренировки в мобилизации, все больше и больше усиливающиеся, тоже наводят на грустные мысли. Такого еще не было. Не было со времен Второй мировой войны, чтобы аж так широко проводили эту мобилизацию. Причем, допустим, соединенные части Сил специальных операций доводили до штата военного времени, укомплектовывали людей всем, а потом отпускали по домам с предупреждением, что они не имеют права никуда выезжать, менять телефоны. Такого еще никогда не было.

И я оцениваю эту ситуацию как то, что вероятность существует. И Украине нужно быть готовой, конечно же, к отражению агрессии с севера.

— Формальной причиной для такого вторжения должна стать какая-то провокация. Говорили, что может быть атака под чужим флагом на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Одно из сообщений Главного управления разведки украинского было о том, что может быть провокация на Белорусской АЭС. Насколько вы оцениваете вероятность чего-то такого?

— Большинство вооруженных конфликтов так и начинались. На Гитлера напали поляки, да? На Сталина напали финны. И все время почему-то вот так происходило.

Я почему-то думаю, что самому Лукашенко очень невыгодно вступать в эту войну. Я почему-то думаю, что он ищет варианты, как избежать этой участи. Он далеко не глупый человек и понимает, что Россия, в общем-то, обречена, что она несомненно потерпит военную катастрофу со всеми вытекающими последствиями. И ему очень хотелось бы не попасть под раздачу вместе с Россией.

Поэтому, если вдруг кто-нибудь услышит и может до него донести мой совет, я тоже заинтересован в этом — тут наши цели совпадают. Совет такой: согласиться на замечательное, мудрое предложение президента [Украины Владимира] Зеленского принять международную наблюдательную группу, которая будет работать по обе стороны границы, отслеживать обстановку. И в случае чего-то неожиданного сможет прибыть мгновенно и определить, что же это было, кто же это был. Это бы сильно повысило порог безопасности.

— А вы же общались лично с Лукашенко? Что он за человек?

— Лично общался… Когда я выпускался из академии, он проводил прием выпускников факультета. Я говорил ответное слово от выпуска. И потом мы символически фужеры шампанского выпивали, о чем-то говорили.

Было еще несколько совсем коротких встреч. Но лично один-на-один я не общался с ним никогда.

И довольно серьезные изменения произошли, конечно же, за это время. Тогда он у меня создавал впечатление действительно человека из народа, который старается все сделать, чтобы страна стала лучше.

Да, уже тогда наблюдались эти замашки — «если закон не позволяет что-то сделать, то мы закон перепишем или прикроем глаза, главное — достичь результата». Меня это напрягало уже тогда, сейчас напрягает очень сильно. Сейчас я укрепился в вере, что никакое самое хорошее дело не закончится хорошо, если начать его с крови и с нарушения закона.

Но за последние два десятилетия, которые прошли с тех времен, видны серьезные изменения в Лукашенко. Он поверил в то, что он какой-то избранник Божий, он очень сильно сузил круг лиц, с которыми общается. Он уже давно не ходит в народ, как это было когда-то, когда он мог спокойно приехать на заводы и ходить между рабочими или собрания с кем-то проводить.

Сейчас это как в России: специально отобранные переодетые люди с заранее заготовленными вопросами и речами, и никак иначе. Конечно же, когда человек 24/7 слышит только, какой он замечательный, какой он гениальный, как все в стране держится только благодаря ему, за 29 лет можно и поверить этому.