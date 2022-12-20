«Дрожащая рука». Бывший глава московского бюро Newsweek назвал болезнь, которой может быть болен Путин 20 декабря, 19:27 По мнению Оуэна Мэтьюза российский диктатор Владимир Путин пытается скрыть, что его руки дрожат (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Бывший глава московского бюро Newsweek Оуэн Мэтьюз в интервью Times Radio предположил, что у российского диктатора Владимира Путина может быть болезнь Паркинсона, передает Express.



По словам Мэтьюза на болезнь Паркинсона может указывать «дрожащая рука» Путина, хотя точно сказать, действительно ли он болен, трудно.

«Очень сложно сказать. Дело не только в встречах со специалистами по раку… он явно провел до 135 дней со специалистами по онкологии с 2017 года. Оливер Стоун, который лично снял несколько документальных фильмов с Владимиром Путиным ранее в этом году сказал, что Путин болел раком еще в 2017 году», — сказал бывший глава московского бюро Newsweek.

Видео дня

Инфографика: НВ

Он добавил, что правда в том, что мы не знаем точной информации о здоровье российского диктатора, «но у нас есть доказательства того, что его дрожащая правая рука, которую мы часто видим сжимающей стол или трясущейся… есть врачи, которые видели эти кадры и говорят, что это может быть что-то вроде болезни Паркинсона».

Он добавил: «Но опять же, мы не знаем, и, конечно, возможно, что он может быть тяжело болен. Но когда он явился сюда, он фактически опроверг эти слухи и выглядел вполне бодрым и здоровым. Мы не видели явных признаков того, что Путин болен, но тогда, конечно, мы бы и не увидели их, потому что он скрыл бы это от нас».

Слухи о Путине и его здоровье начали циркулировать много лет назад, но они набрали обороты в феврале, когда его «трясущуюся руку» увидели во время разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В апреле независимое СМИ сообщило, что российский диктатор неоднократно путешествовал с онкологом.

В мае бывший сотрудник МИ-6 тоже добавил веса заявлениям о плохом здоровье Путина. В беседе с LBC Кристофер Стил сказал, что точные подробности неизвестны, но добавил, что Путина «постоянно» сопровождают врачи.

Но были и отрицания плохого состояния здоровья диктатора. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о состоянии здоровья Путина, сказав, что «Путин появляется на публике каждый день», и добавил: «Я не думаю, что здравомыслящие люди могут различить в этом человеке какие-либо симптомы болезни».

Затем, в июле, директор ЦРУ Уильям Бернс также заявил, что российский президент «даже слишком здоров», но добавил, что его комментарий «не является формальным суждением разведки».

Визит Путина в Минск вызвал опасения, что он может втянуть Беларусь в войну с Украиной. Лукашенко уже оказал Москве дипломатическую и военную поддержку, но войска Беларуси пока не пересекали границу с Украиной.

Инфографика: НВ

Визит Путина в Минск также привлек внимание к здоровью еще одного кремлевского тяжеловеса. В понедельник было замечено, что министр обороны России Сергей Шойгу хромает и прячет руку из виду.

Буквально за день до этого Шойгу был показан на видео, якобы пилотирующем вертолет недалеко от линии фронта в Украине.

