Схватился за руль. Путин на Крымском мосту неудачно пытался скрыть серьезные проблемы со здоровьем — СМИ 7 декабря, 14:54 Путин проехал по Крымскому мосту, крепко схватившись за руль (Фото:Кадр видео Кремль. Новости via Telegram)

Недавно обнародованное Кремлем видео, на котором Владимир Путин проезжает по Крымскому мосту, крепко схватившись за руль автомобиля Mercedes, усилило слухи о плохом здоровье российского диктатора.

Об этом видео пишет британский таблоид Daily Star.

«Можно было увидеть, как жестокий деспот сознательно ставил руки в жесткое вертикальное положение, чтобы управлять транспортным средством, что вызвало дальнейшие предположения о том, что он пытается скрыть свое все более ухудшающееся здоровье», — говорится в его статье.

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Издание напоминает, что до этого Путина замечали с синяками на руках и «бесконтрольно дрожащими» на фоне слухов о том, что у него рак и он неизлечимо болен.

В материале говорится, что после подрыва моста в октябре Путин «поклялся отомстить», «но с тех пор его военные усилия еще больше замедлились, а боевой дух среди его солдат рухнул, и диктатор даже столкнулся с угрозами переворота».

Когда Путин приближается к мосту, он добавляет, что едет по правой стороне, потому что левую сторону «необходимо доделать», — отмечается в материале.

До этого сообщалось, что Путин схватился за стул во время переговоров с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, а его руки при этом стали фиолетовыми.

В начале ноября британский генерал, бывший глава Генштаба страны и член палаты лордов Ричард Даннат заявил, что у российского диктатора Владимира Путина почернели сверху кисти рук, что может говорить о том, что в них вводят инъекции.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял Украинской правде, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, как отмечал тогда глава ГУР, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».

Информация о том, что у Путина рак и болезнь Паркинсона, время от времени появляется в СМИ.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.