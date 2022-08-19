Путин не провел чистки в ФСБ, несмотря на ряд неудач в Украине — WP

19 августа, 13:25
Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Несмотря на неоднократные неудачи в Украине, руководство российской ФСБ остается на своих местах, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что ведомство провело перегруппировку, отправив офицеров на трехмесячную ротацию в регионы Украины, оккупированные российскими войсками.

Чиновники США и других стран заявили, что не видели никаких доказательств того, что кремлевский диктатор Владимир Путин навел порядок в руководстве российских спецслужб или привлекал к ответственности высокопоставленных чиновников, ошибочные суждения которых привели к дорогостоящим последствиям.

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Вместо этого директор ФСБ Александр Бортников и руководитель ее «украинского направления» Сергей Беседа остаются на своих должностях, курируя аспекты военных действий против Украины.

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Ранее WP писало, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.

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При этом сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед полномасштабным вторжением потратили на обустройство жилья в украинской столице.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Владимир Путин ФСБ Война России против Украины

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