«Осуждение Путина и поддержка сопротивления». Что должны сделать олигархи РФ для снятия с них санкций — интервью с Ильей Пономаревым 16 августа, 19:53 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин выступает на пропагандистской выставке Армия-2023, 14 августа 2023 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы, рассказал в эфире Radio NV, как российские олигархи, попавшие под санкции Украины и ее союзников на Западе могут избавиться от них и помочь движению сопротивления на территории РФ.

Илья Пономарев эксдепутат Госдумы РФ.

— Я начну с последних новостей. Очень много изданий, это в Украине заметили журналисты, и в мире пишут о курсе российского рубля. С начала месяца на московской бирже доллар и евро подорожали сильнее, чем за весь июль.

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Максимум отметки был достигнут в понедельник, 14 августа, когда доллар пробил отметку в 100 рублей. Скажите, это серьезно для России, для российской экономики? И действительно ли российские власти не могут с этим ничего поделать?

— Смотрите, прежде всего то, что не могут ничего поделать — это правда. И сейчас золотовалютные резервы, они же все арестованы на Западе. И поэтому возможность для валютных интервенций на рынке очень ограничена со стороны Центрального банка. Но с точки зрения влияния, то здесь ситуация достаточно сложная. Прежде всего, конечно, когда доллар растет, это означает рост цен. Но зависимость российской экономики от импорта, сейчас, по сравнению с прошлым, ограничена.