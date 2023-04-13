Пузырь раболепия. Почему картина мира Путина искажена еще больше, чем считалось ранее — аналитик 13 апреля, 15:19 NV Премиум Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via Reuters)

За последние недели мир получил новые свидетельства о том, что российский диктатор Владимир Путин живет и принимает решения в иллюзорном мире крайне искаженной информации. Однако контрнаступление ВСУ может взорвать этот «пузырь».

Таким мнением в своей новой колонке поделился Петр Баев, политолог и профессор Института исследований мира (Осло, Норвегия).

Баев напоминает, что и до полномасштабного вторжения РФ в Украину, и в первый год большой войны «казалось вполне правдоподобным» представление о том, что Путин «обитает в пузыре тщательно подтасованной информации, созданном раболепными придворными».

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Однако сразу несколько событий последних недель продемонстрировали, какого масштаба достигло искажение взглядов Кремля. Среди них Баев выделяет такие эпизоды.