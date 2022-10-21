«Путин не настоящий». Россияне не готовы выходить на миллионные протесты, но готовы к другому диктатору — политолог 21 октября, 18:45 Российский диктатор Владимир Путин обнимается с военным в учебном военном центре в Рязанской области РФ, 20 октября (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ выразил мнение, что россияне не готовы к миллионным протестам, однако готовы к смене нынешнего диктатора Владимира Путина на другого.

«У россиян уже есть ощущение, что это лже-Путин, что Путин не настоящий. Он же себя в телевизоре всегда показывал и рекламировал как суперсильного, а здесь он ни одного сильного результата предложить не может. Поэтому у них уже есть ощущение, что что-то не так происходит в российском государстве, что Путин не может им дать тех ожиданий, которых они очень хотели», — сказал Давыдюк в эфире Радио НВ.

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При этом он уверен, что россияне пока не готовы выходить на миллионные протесты.

«Но россияне будут готовы принять новость, если с утра выйдет [пропагандист Дмитрий] Киселев и скажет, что Путина нет, а вместо него будет другой диктатор. И эту новость они легко воспримут, согласятся с ней и пойдут дальше», — считает политолог.

Агентство Reuters со ссылкой на восемь информированных источников сообщало, что власти российского диктатора Владимира Путина сейчас ничего не угрожает, несмотря на поражения в Украине, мобилизацию и политические конфликты, но ситуация может быстро измениться на фоне перспективы «полного поражения».

Ранее The Washington Post сообщило, что представители элиты в России начинают говорить о возможной смене руководства так, как никогда раньше за более чем 20 лет правления диктатора Владимира Путина. Газета также писала, что человек из ближайшего окружения Путина в последние недели открыто не соглашался с ним.

