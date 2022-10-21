«Путин не настоящий». Россияне не готовы выходить на миллионные протесты, но готовы к другому диктатору — политолог
Российский диктатор Владимир Путин обнимается с военным в учебном военном центре в Рязанской области РФ, 20 октября (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ выразил мнение, что россияне не готовы к миллионным протестам, однако готовы к смене нынешнего диктатора Владимира Путина на другого.
«У россиян уже есть ощущение, что это лже-Путин, что Путин не настоящий. Он же себя в телевизоре всегда показывал и рекламировал как суперсильного, а здесь он ни одного сильного результата предложить не может. Поэтому у них уже есть ощущение, что что-то не так происходит в российском государстве, что Путин не может им дать тех ожиданий, которых они очень хотели», — сказал Давыдюк в эфире Радио НВ.
При этом он уверен, что россияне пока не готовы выходить на миллионные протесты.
Буданов ответил на вопрос, жив ли еще Путин
«Но россияне будут готовы принять новость, если с утра выйдет [пропагандист Дмитрий] Киселев и скажет, что Путина нет, а вместо него будет другой диктатор. И эту новость они легко воспримут, согласятся с ней и пойдут дальше», — считает политолог.
Агентство Reuters со ссылкой на восемь информированных источников сообщало, что власти российского диктатора Владимира Путина сейчас ничего не угрожает, несмотря на поражения в Украине, мобилизацию и политические конфликты, но ситуация может быстро измениться на фоне перспективы «полного поражения».
Ранее The Washington Post сообщило, что представители элиты в России начинают говорить о возможной смене руководства так, как никогда раньше за более чем 20 лет правления диктатора Владимира Путина. Газета также писала, что человек из ближайшего окружения Путина в последние недели открыто не соглашался с ним.